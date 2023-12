Luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Decreto Supremo 259-2023-EF, autorizara la transferencia de más de 346 millones de soles hacia los tres niveles de gobiernos (nacional, regional y local) del país, los más de 580 mil trabajadores estatales beneficiados están a un paso de cobrar el tan esperado bono de 600 soles. Sin embargo, muchos empleados del Estado quizás no saben que están obligados a entregar un “aporte solidario”. ¿De qué se trata? Pues en esta nota que hemos preparado en Depor te lo contamos.

¿De qué se trata el “aporte solidario” que deben pagar los beneficiarios del bono de 600 soles?

Edward Flores, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep), explicó en diálogo con Infobae que “en la propia ley se establece el aporte a todas las confederaciones que negocian con el Estado peruano” y sirve para realizar pagos administrativos.

“Por ejemplo, en Confetep hemos contratado los servicios de un economista, asesores en materia laboral, etc. No existe una cultura de aporte sindical de los trabajadores”, indicó al citado medio al precisar para qué se utiliza este dinero, cuyo pago figura en la cláusula décima del convenio colectivo firmado por los empleados estatales.

¿Cómo se calcula este “aporte solidario” y quiénes deben pagarlo?

A propuesta de las confederaciones sindicales, se acordó que los trabajadores no sindicalizados incluidos en el ámbito de aplicación del convenio para el pago del bono de 600 soles abonen, por única vez, una suma como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva, fijándose que sea un 0,5% de su remuneración mensual.

De esta forma, la totalidad de los aportes se distribuirán de la siguiente manera: 70% para las tres confederaciones más antiguas (CITE, CTE y UNASSE) y 30% para las dos nuevas confederaciones Conasep y Confetep.

En el caso de los trabajadores afiliados a las confederaciones que suscriben el acuerdo colectivo, abonarán por única vez a sus respectivas confederaciones el 0,2% de su remuneración mensual como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva, siempre que sus estatutos lo permitan.

¿Qué hacer si no quiero realizar un “aporte solidario”? ¿Puedo evitar este pago?

Quienes no deseen realizar este “aporte solidario” deben presentar por escrito sus solicitudes expresando su negativa a que se les realice dicho descuento. El plazo máximo para entregar este documento es el 31 de diciembre del 2023.

La retención de los aportes económicos de los trabajadores se realizará hasta el 31 de enero del 2024 para su abono, en las cuentas del sistema financiero señaladas por las confederaciones en la primera semana de febrero de 2024.

¿Cuándo pagarán el bono de 600 a los empleados del sector público?

De acuerdo con Edward Flores, presidente de la Confetep, hasta la fecha, el bono de 600 soles aún no se ha hecho efectivo en la cuenta de los trabajadores y -según sus cálculos- se estaría pagando antes de Navidad.

“El pasado jueves, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto. Tienen que pasar 5 días al entrar en vigencia la norma aprobada. La planilla de noviembre ya se cerró. Se estaría pagando entre el 22 o 23 diciembre, un día después de la remuneración”, afirmó.

¿Qué trabajadores estatales recibirán el bono de 600 soles?

No todos los trabajadores del sector público serán beneficiados con este bono, si no solamente aquellos que se encuentran en las siguientes áreas. A continuación, te contamos los casos en los que sucederá.

Personal que se encuentre bajo los regímenes laborales 276 y 728.

Personal CAS.

Ley del servicio civil.

Carrera especial pública penitenciaria y servicio diplomático.

¿A quiénes no se les entregará el bono de 600 soles?

No todas las personas que laboran en el estado recibirán el bono, en este párrafo te contamos en que casos no va a ocurrir para que no te sorprendas si trabajas en ese sector.

Requisitos para cobrar el bono de 600 soles

Para recibir el bono de 600 soles, lo trabajadores públicos deben cumplir con algunas pautas determinadas por las autoridades. Aquí, te contamos cuáles son para que puedas saber si te tocará el beneficio económico.

Tener un vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

Para los trabajadores de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, las personas deberán encontrarse registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Aisshp) del MEF.

Para los trabajadores municipales, ellos deben figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plame).

