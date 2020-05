El Bono Familiar Universal de 760 soles fue autorizado por el Gobierno para poder entregarse a millones de hogares que se han visto afectados por la crisis del coronavirus en Perú, pero que hasta la fecha no han sido beneficiados por bonos anteriormente entregados por el Estado. Durante el estado de emergencia sanitaria, Martín Vizcarra aprobó la entrega de 760 soles para las familias en situación de vulnerabilidad por el coronavirus. Sin embargo, con la ampliación de la cuarentena y los ceses de trabajo, a falta de capital, se ha previsto ampliar el espectro de beneficiados, a fin de que se pueda sobrellevar este periodo de aislamiento social de la mejor manera.

Esta semana se completarán las pruebas para que se tenga listo el portal de RENIEC, donde las personas que busquen ser beneficiadas puedan ingresar sus datos y así solicitarlo. Eso sí, la información dada será de carácter legal, pues se afirmará que todo lo consignado es veraz, como una declaración jurada. De mentir en el formulario, el Estado podría proceder por considerarse un delito la falsedad de datos.

“Prevemos que (la plataforma del bono familiar universal) entre en funcionamiento entre el 9 y 10 de mayo. Eso nos permitirá incluir a las familias y contar con un registro nacional”, había indicado la semana pasada Ariela Luna, ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

"Estamos probando la plataforma a nivel informático con @reniecdigital solo para las familias que no han podido acceder a ningún bono, a modo de declaración jurada con datos verdaderos, porque si ponen datos falsos pueden ser acusados de falsedad genérica", precisó Balbuena. — MIDIS (@MidisPeru) May 11, 2020

¿Quiénes acceden al Bono Universal del 760 soles?

El artículo 2 de la norma precisa el otorgamiento de subsidio monetario excepcional y por única vez de 760 soles, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

b. Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Son hogares beneficiarios los que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional para Medidas Covid-19 en el Marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no vayan a recibir el bono “Yo me quedo en casa”, el bono rural y el bono independiente.

Se exceptúa, igualmente, a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para más información puede entrar aquí.

¿Debo inscribirme en la plataforma de Reniec para cobrarlo?

Según informó la ministra Ariela Luna, no es necesario inscribirse ni empadronarse en ninguna plataforma para acceder al Bono Familiar Universal. Sin embargo, si no formas parte del padrón por algún motivo que desconoces, pero tus condiciones socioeconómicas requieren de ayuda, la web tendrá una opción para inscribirte. El Midis se encargará de corroborar tu información y procederá a incluirte en el padrón, o negarte esa opción.

Bono Universal: ¿Qué pasos seguir para hacer efectivo este subsidio?

La entrega del Bono Familiar Universal se hará a través del portal del Midis; sin embargo, la plataforma web para consultar a los nuevos beneficiarios se implementará esta semana. Para el nuevo portal, se tendrá en cuenta los mismos métodos de cobranza, así como de verificación, de modo que las personas puedan acceder de manera sencilla y rápida.

Existirán cuatro maneras de poder cobrar el Bono Familiar Universal. Lo primero que debe es ingresar a la web yomequedoencasa.pe, donde tendrá que seguir paso a paso cada una de las indicaciones que aquí le dejamos.

PRIMERO: Colocar el número de DNI de la persona beneficiada, más la fecha de emisión del documento de identidad que la pueda encontrar en la parte superior derecha. Además, se debe hacer click en el código capcha.

SEGUNDO: Una vez abierta la nueva ventana luego de seguir los pasos del primer punto, se mostrarán las 4 opciones de cómo la persona beneficiada puede cobrar su bono económico.

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

¿Cómo se programará el Bono Familiar Universal y otros subsidios?

“Lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo de mejorar la programación y sobre todo contar con el apoyo de la totalidad de las entidades financieras. Habíamos concentrado el trabajo en pocas entidades financieras cuando en realidad tenemos más de 40 entidades, y además con las empresas transportadoras de valores se está viendo algunas alternativas donde se pueda ir con una espacie de cajeros en algunos (puntos) geográficos y poder entregar los recursos”, señaló la ministra de Economía y Finanzas.

Para cobrar bonos del Estado: Bancos amplían horarios de atención desde este lunes 11 de mayo

La mayoría de bancos del país ampliará su horario de atención en agencias hasta las cuatro o cinco de la tarde a partir de este lunes 11, en concordancia con la disposición del gobierno de subir de 6 de la tarde a 8 de la noche el periodo de la inmovilidad social obligatoria, en el marco del estado de emergencia.

El nuevo horario regirá en todo el país, a excepción de las regiones de Piura, Loreto, Lambayeque, Tumbes y La Libertad, que será hasta las dos de la tarde, pues se mantiene la inmovilización a partir de las cuatro de la tarde.

Banco de Crédito del Perú [BCP]

En una rápida consulta por las cuentes de twitter de los principales bancos del país, tenemos que el BCP dispuso su atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, salvo en las cinco regiones antes indicadas, donde se atenderá hasta las 2 de la tarde. Sábado no hay atención a nivel nacional. Se indica que no todas las agencias estarán abiertas, por lo que se recomienda consultar www.viabcp.com

Scotiabank

El banco Scotiabank ha establecido un doble horario a partir de este lunes. De 9 a 10 de la mañana atención exclusiva para mayores de 60 años, de 10 a 5 de la tarde para público en general. Esto, a excepción de las regiones antes indicadas. Los sábados no hay atención.

BBVA

En el BBVA la atención a partir del lunes será de 9 a 5 de la tarde, y en las regiones con inmovilidad obligatoria, de 9 a 2 de la tarde.

