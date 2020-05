El Gobierno de Martín Vizcarra habilitó la entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles, para todos aquellos que no han sido beneficiados por el Bono 380 soles, Bono Independiente 380, Bono Rural, Bono Perú Unido o cualquier otro apoyo económico, durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19). El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya fue habilitado para que se inicie con la entrega del Bono Familiar Universal, con ayuda del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En los próximos días, el portal de inscripción de la RENIEC estará listo para conocer más de este bono y los métodos de pago. Conoce más de este subsidio del Estado y los nuevos procedimientos que alcanzó la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva sobre cómo se cobrará este aporte a las familias más vulnerables de todo el territorio nacional. Conoce qué requisitos deben cumplir las familias que recibirán este beneficio y los procedimientos para acceder a este.

¿Qué sucede si ingreso información falsa en la página de inscripción?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, señaló que para la entrega del Bono Familiar Universal abrirán una plataforma de información para que las personas puedan registrarse con el propósito de empadronar a los ciudadanos con necesidades.

“Dicha inscripción va a tener el valor de declaración jurada y si se encontrara falsedad en la información proporcionada, podrán ser denunciadas penalmente”, sostuvo.

¿Cómo se programará el Bono Familiar Universal y otros subsidios?

“Lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo de mejorar la programación y sobre todo contar con el apoyo de la totalidad de las entidades financieras. Habíamos concentrado el trabajo en pocas entidades financieras cuando en realidad tenemos más de 40 entidades, y además con las empresas transportadoras de valores se está viendo algunas alternativas donde se pueda ir con una espacie de cajeros en algunos (puntos) geográficos y poder entregar los recursos”, señaló la ministra de Economía y Finanzas.





¿Habrá otro bono tras la entrega del Bono Familiar?

Sobre la posibilidad, ahora que por cuarta vez se ha ampliado la cuarentena hasta el 24 de mayo, de ampliar el pago del bono de 760 soles, la ministra dijo que es una posibilidad que tendrá que evaluarse, pero que ahora la meta del gobierno es terminar este mes de pagar el subsidio a los 5 millones de familias que lo necesitan.

“Este mes queremos terminar de pagar ese bono a 5 millones de personas, y conforme se vaya evaluando las medidas se podría considerar la ampliación, pero el gran reto para este mes es lograr el pago de estos bonos, y por el lado del Midis activar con mucha celeridad los comedores populares”, sentenció.

¿Quiénes acceden al Bono Universal del 760 soles?

El artículo 2 de la norma precisa el otorgamiento de subsidio monetario excepcional y por única vez de 760 soles, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

b. Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Son hogares beneficiarios los que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional para Medidas Covid-19 en el Marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no vayan a recibir el bono “Yo me quedo en casa”, el bono rural y el bono independiente.

Se exceptúa, igualmente, a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para más información puede entrar aquí.





Preguntas frecuentes sobre los bonos

¿Qué son los bonos en el Perú? Los bonos son subsidios o ayudas económicas que el Gobierno del Perú a través de sus ministerios viene brindando a las poblaciones más vulnerables del país que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus desde el mes de marzo del 2020.

¿Cómo saber si soy beneficiario del segundo bono de 380? Ingresa a la plataforma Ingresa a la plataforma yomequedoencasa.pe , recuerda que es la única página oficial para verificar la información sobre el bono. Accede aquí para mayores datos.

¿Cómo saber si estoy en el bono para independientes? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pone a su disposición esta web: Agente MultiRed o cajero del Banco de la Nación. Elpone a su disposición esta web: www.bonoindependiente.pe . A través de la sección Consulta tu acceso al bono podrá saber si accede a esta subvención excepcional. Para ello, solo es necesario ingresar el número y fecha de emisión de su DNI. Inmediatamente después, el sistema le informará si su hogar es beneficiario y, de ser el caso, desde cuándo y cómo podrá realizar el cobro del bono, ya sea mediante una cuenta bancaria o, empleando la Banca Celular, en algún

