Falta poco para que el Bono Familiar Universal sea una realidad. Ha pasado cerca de dos semanas desde que el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de un subsidio que abarcaría a todos aquellos que no fueron beneficiados por el Bono ‘Yo me quedo en casa’, el Bono Independiente y el Bono Rural. No obstante, no fue hasta hoy que se supo cuándo empezará a repartirse.

El viceministro de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacio, indicó para RPP que a “la próxima semana las personas deberán estar cobrando el Bono Universal” de los 760 soles (en una sola armada). Las familias que accederán a este monto deberán a la plataforma que alista la RENIEC.

Dicho portal web está a prueba en estos días para que sea lanzado lo antes posible y así millones de familias puedan inscribirse para recibir este bono otorgado por el Gobierno. Cabe precisar que en entrevistas previas, la viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, indicó que los datos ingresados a la plataforma serán constatados antes de que puedan ser declarados como beneficiarios.

“Tenemos que empadronar a más de dos millones de hogares. Abriremos una plataforma que estamos trabajando con RENIEC, para que los hogares validen sus datos. La web estará lista la próxima semana y la información será validada”. No obstante, de ser falso lo dicho en la plataforma, el usuario será acusado de delito.

¿Qué datos debo ingresar en la nueva plataforma?

Patricia Balbuena manifestó que el portal web que alista RENIEC será muy sencillo de navegar y también intuitivo, a fin de que se pueda ingresar los datos necesarios con mucha facilidad. La información entregada será contrastada de manera automática, ya que en este momento no se puede realizar un censo para conocer los detalles de cada hogar. Entre los datos a entregar están los nombres, apellidos, DNI, situación familiar, situación laboral y más, todos ellos como si fuera una declaración jurada.

¿Qué es una declaración jurada?

Una declaración jurada es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: policías regalan televisor a niños para que reciban clases