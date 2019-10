“Breaking Bad”: ¿habrá más temporadas después de la película “El Camino”?

“El Camino: A Breaking Bad Movie” arribó a Netflix el viernes 11 de octubre para por fin desvelar lo que pasó con Jeese Pinkman (Aaron Paul) tras el final de ‘Felina’, el último episodio de “Breaking Bad” (2008-2013). Los seguidores de la serie esperaron con gran expectativa el estreno y tras ellos ahora se preguntan si, por el final de la película, podríamos ver una nueva temporada de la ficción creada por Vince Gilligan.

Al respecto, el actor principal del largometraje, Aaron Paul, habló para The Guardian, entre otras cosas, sobre el futuro de su personaje, la película y lo que deben esperar los fans de la serie con esta nueva historia.

Cabe mencionar que la cinta aborda los acontecimientos inmediatamente posteriores al final de la serie, cuando Jesse es liberado por Walter White (Bryan Cranston) del laboratorio de drogas en el que era mantenido prisionero. "Tras su dramático escape del cautiverio, Jesse debe aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro", resume la sinopsis.

Por otro lado, la película además de estar disponible en Netflix, también será vista en salas de cine de 68 ciudades de Estados Unidos, entre las que se incluyen Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Albuquerque, Nuevo México (donde la serie original y la película fueron filmados).

"El Camino: una película de Breaking Bad" se estrenó el viernes 11 de octubre de 2019. (Fotos: Netflix)

¿BREAKING BAD TENDRÁ TEMPORADA 6 DESPUÉS DE “EL CAMINO”?

Aaron Paul señaló que los fanáticos de “Breaking Bad” no deberían esperar una serie de secuelas después de “El Camino”, la película de la serie. “Pensé que terminamos esa historia hace seis años. Y ahora me puse la cremallera nuevamente”, dijo Paul a The Guardian; aunque inmediatamente después reveló que Vince Gilligan tenía más historias que contar.

Para el actor, es suficiente con saber el destino de su personaje. “La gente se mostró muy apasionada y quería respuestas. Preguntaban cuándo llegaría la próxima serie de ‘Breaking Bad’. Pueden dejar de lado ese sueño con saber qué le pasó a Jesse y qué sucedió con él [tras el capítulo final]”

En otro momento, Paul señala que fue apropiado que la continuación se presente en forma de una película, acreditando la incorporación de “Breaking Bad” a Netflix como un momento crucial en su carrera. “Cuando las tres primeras [temporadas] llegaron a Netflix, mi vida cambió”, dijo.

Los seguidores de la serie esperaron con gran expectativa el estreno de El Camino: A Breaking Bad Movie. (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJO SOBRE JESSE?

Su amor por “Breaking Bad” significaba que no tenían que obligarlo para volver a vestirse de Jesse. Pero ¿qué piensa de su personaje y el final de la serie que finalmente derivó en esta película?

“Me encanta la forma en que terminó el show, que lo dejó muy vago [a Jesse]. Te gustaría pensar que se está yendo hacia el atardecer, pero sabes que la vida no será tan fácil para él”, dijo Paul en una entrevista con Time.

“La gente, casi a diario, me pregunta: '¿Qué le pasó a Jesse?' Mi respuesta es: 'No tengo idea. En realidad, probablemente esté huyendo y escondiéndose. Sus huellas digitales estaban por toda la escena del crimen. Pero fantaseé con que estaba viviendo en el bosque en algún lugar, tal vez trabajando con sus manos nuevamente, creando cosas con madera”, agregó el actor.

"El Camino": Una película de Breaking Bad se estrenó el 11 de octubre. (Fotos: Netflix)

¿Y QUÉ DIJO SOBRE EL CREADOR DE “BREAKING BAD”?

En la entrevista, Aaron Paul confesó que no tenía ninguna intención de continuar la historia de su personaje en “Breaking Bad”, pero fue el creador de la serie que en realidad lo motivó a hacer la película.

Su capacidad de actuación mejoró en el transcurso de los seis años en que se desarrolló “Breaking Bad” y eso lo sabe bien Paul y se muestra orgulloso de ello.

“Simplemente vuelve a ver el programa y podrás descubrirlo instantáneamente: definitivamente soy un mejor actor desde que comencé”, dijo. “Cuando se trabaja con material procedente de Vince Gilligan, es casi imposible no extender las alas”, finalizó.