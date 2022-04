El pasado 25 de marzo se estrenó la segunda temporada de la serie dramática “Bridgerton”, la cual siguió a lo largo de sus ocho episodios la historia de Lord Anthony Bridgerton, el mayor de los hermanos Bridgerton, y la búsqueda de su esposa ideal.

La serie se ha convertido en una de las preferidas de la plataforma de streaming, con una gran legión de fans que suspiraron en cada episodio donde se desarrolló el romance de Kate y Anthony Bridgerton en medio de un triángulo amoroso en el que también estuvo involucrada Edwina, la menor de las hermanas.

Algunos espectadores notaron que las escenas de cama en esta temporada se redujeron considerablemente, sin embargo, el creador de la serie, Chris Van Dusen, quiso dejar en claro que eso no era correcto o al menos no era la intención, aunque al final se dio conocer que algunas fueron grabadas pero no publicadas.

Kate y Anthony Bridgerton el día de su boda (Foto: Netflix)

LAS ESCENAS ELIMINADAS DE “BRIDGERTON 2″

Si bien al inicio se creyó que las escenas de tono sexual se redujeron por algo relacionado a la trama, la coordinadora de intimidad de la temporada 2 del programa desmintió esto al contar que se grabaron muchas más escenas íntimas de las que finalmente vieron la luz en esta segunda entrega.

“Siempre hacemos más de lo que necesitamos, de modo que haya muchas opciones en la edición. Creo que es algo realmente importante. Sé que ha habido gente que se ha sentido frustrada porque no ha habido más [escenas de sexo], pero parte de eso es que queremos dar lo mejor de nosotros. Hay un montón de escenas que no pasan la edición final, así es el mundo del cine. Tenemos la confianza de que, de las escenas de sexo que tenemos, estamos realmente orgullosos”, contó Lizzy Talbot a Glamour.

Kate y Anthony vivieron grandes momentos de tensión en la segunda temporada (Foto: Netflix)

¿Por qué las escenas no fueron publicadas?

Lizzy señala que en la primera temporada también pasó algo similar y que no publicar el corte no quiere decir que el resultado no haya sido lo suficientemente bueno, sino que no eran necesarios para la historia que en ese momento intentaban contar.

“Nos aseguramos de que las opciones que mostramos se ajusten a cómo avanza la narrativa. Y, obviamente, al ofrecer una amplia gama, hay más para elegir. Entonces, no es necesariamente que una pueda ser de mucha más calidad que la otra. Es solo que esa una pueda contar la historia de la manera que está buscando”, explicó la coordinadora.