A pesar de que la segunda temporada de “Bridgerton”, que se estrena el 25 de marzo de 2022 en Netflix, se centra en Anthony (Jonathan Bailey), la mayoría de personajes principales formarán parte de la historia, excepto el Duque de Hastings, Simon Basset, interpretado por Regé-Jean Page.

En abril de 2021, el actor británico de 36 años anunció que abandonaba la serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes porque “su arco argumental es de una temporada, con principio, medio y final. Es como una miniserie”, explicó a Variety.

“Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser vuestro duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro increíble reparto, creativo y generoso, el equipo y los fans excepcionales: todo ha superado lo que podía haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”, escribió Regé-Jean Page para despedirse de “Bridgerton”.

Regé-Jean Page como Simon Basset y Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton en el último episodio de la primera temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE EXPLICA LA AUSENCIA DE SIMON EN “BRIDGERTON” 2?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo Chris Van Dusen señaló que se siente la presencia del Duque de Hastings. Además, indicó que no se tiene que explicar la ausencia de Simon porque simplemente está en su hogar cumpliendo con sus funciones.

“Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para el debut de Eloise]. Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí”, explicó.

Aunque fue un duro golpe para los fanáticos de la serie de Netflix su presencia realmente no es tan necesaria, ya que la segunda temporada de “Bridgerton” abordará la historia de amor de Anthony y Kate Sharman.

De hecho, en el segundo libro de Julia Quinn solo aparece en una ocasión, específicamente, durante la visita a la casa de campo de la familia Bridgerton y participa del partido de Pall Mall. Por lo visto en algunas fotos, Eloise tomará su lugar en el juego.

De hecho, hay libros completos de la saga en los que no se hace mención del Duque de Hastings. Incluso Daphne solo participa en dos eventos relevantes en el segundo libro de la saga, pero Phoebe Dynevor si aparecerá en la nueva temporada de “Bridgerton”.