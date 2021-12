Desde la cuarta temporada de “Como dice el dicho”, serie de antología mexicana de Televisa, Brisa Carrillo se ganó el cariño del público con su papel de Marieta, la joven compañera de don Tomás (Sergio Corona). Ocho entregas después, sin embargo, la joven actriz decidió dejar el espacio televisivo que tanta fama le dio.

En febrero de 2022, “Como dice el dicho” estrenará su decimosegunda temporada con grandes cambios. El principal es la salida del elenco principal de Brisa Carillo. Así lo dejó saber la propia actriz en una entrevista con TVyNovelas. La gran pregunta que los fans del programa se preguntas es por qué Carrillo decidió abandonar unas de las ficciones más queridas de Televisa. De hecho, ‘Marieta’ explicó sus razones.

¿POR QUÉ BRISA CARRILLO NO ESTARÁ EN LA TEMPORADA 12 DE “COMO DICE EL DICHO?

Brisa Carrillo declaró que ha decidido cerrar su ciclo en “Como dice el dicho” para poder continuar con su carrera, pues, considera, que llegó un momento en el que sintió que ya no estaba avanzando.

Brisa Carrillo interpretando a Marieta de "Como dice el dicho" (Foto: Brisa Carrillo/Instagram)

“Si hay algo que da miedo son los cambios, es muy difícil para mí cerrar ciclos, es que hasta tengo ropa que no me quedaba desde 2015, entonces, como que no sé soltar y ha sido un proceso bastante difícil y complejo, pero creo que me voy en el mejor momento y cobijada por el apoyo que me ha brindado la producción, mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi familia. Yo ya tenía la idea de renunciar”, dijo a TVyNovelas.

“Yo espero otros proyectos actorales, acabo de firmar con un mánager de cine increíble, he estado haciendo castings y en la música también voy con todo. Quiero dedicarle tiempo a esa faceta porque la he tenido un poco abandonada y esa también es mi pasión”, añadió.

¿QUÉ DIJO SERGIO CORONA SOBRE SU SALIDA?

En un principio, confiesa Carrillo, pensó que su compañero de reparto iba a enojarse con la noticia de su salida de la serie; sin embargo, su reacción fue de la más buena. “Él es mi gran amigo, lo invité a comer, le conté, pensé que se iba a enojar o que me iba a decir que estaba loca, pero más bien me sorprendió su respuesta, me dio ánimos, me aconsejó hacer lo que me dictara el corazón”, detalló.

Brisa Carrillo y Sergio Corona en el set de grabación de "Como dice el dicho" durante la pandemia del COVID-19 (Foto: Brisa Carrillo/Instagram)

LA DESPEDIDA DE SUS COMPAÑEROS DE REPARTO

Luego de conocerse que abandona “Como dice el dicho”, Brisa Carrillo recibió muestras de cariño no solo de sus seguidores, sino de los actores que trabajaron con ella; entre ellos, por supuesto, el actor de 93 años, Sergio Corona.

Durante la despedida que le hizo el programa, Corona señaló: “La verdad no puedo hablar, estoy muy conmovido y espero te vaya muy bien […] Ha sido una compañera extraordinaria, no hemos tenido ninguna dificultad por insignificante que sea, la admiración y su talento musical que yo la he escuchado en ese sentido, vas a tener mucho éxito en lo que intentes en el futuro, porque eres muy cumplida, muy profesional, eres encantadora y muy bonita. Todo eso te va a ayudar, te va a servir a aplicar tu talento en todo lo que selecciones”.

Carrillo también recibió el cariño de otros actores del elenco, quienes la instaron a lograr todo lo que se propusiera en su vida.

Tras los conmovedores mensajes, y con lágrimas en los ojos, Brisa respondió mostrando su agradecimiento. “Estoy agradecida con todos, porque si me acuerdo desde el casting y yo me acuerdo que creí que era para un capítulo y cuando me dieron el contrato dije: ‘¿qué’ fue la más feliz del mundo y lo sigo siendo. Muchas gracias por todas las oportunidades”, dijo.