BTS se presentó en “The Voice” e interpretó su éxito “Boy With Luv” | VIDEO

La banda surcoreana BTS volvió a presentarse en la pantalla chica estadounidense, esta vez durante la final de la temporada 16 de “The Voice”.

Los siete miembros del grupo de K-pop, RM, V, Jin, Suga, Jimin, J-Jope y Jungkook subieron al escenario del programa, el cual tenía un letrero neón rosado que decía “Love”.

Mientras los asistentes aplaudían, BTS protagonizó uno de los momentos más destacados de la gala con su tema a”Boy With Luv”.

BTS había anunciado su puesta en escena a través de un video de “The Voice” hace unos días. El septeto se unió a los Jonas Brothers, Taylor Swift y Brendon Urie, Hootie & The Blowfish, One Republic y Halsey en la gran final.

Como se recuerda, BTS actualmente está realizando su gira mundial “Love Yourself: Speak Yourself” y recientemente lanzó su nuevo álbum “Map of the Soul: Persona”.

BTS es el primer grupo de K-pop que ha recibido una nominación al Grammy y el primero en presentarse en Saturday Night Live.