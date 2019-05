Cara Delevingne enfrentó a usuarios que criticaron su relación con la actriz Ashley Benson

Cara Delevingne enfrentó a dos personas que realizaron comentarios homofóbicos contra su persona en Instagram. La modelo de 26 años no soportó los insultos y respondió de inmediato.

Fueron dos los comentarios que Cara Delevingne no pudo soportar:

"Aquí puedes ver a @caradelevingne atando y abofeteando a una mujer... Este video es de la semana pasada. CADA semana sale algo irrespetuoso hacia @ashleybenson. Estoy muy feliz de que Ashley no siga con Cara. @caradeleprivate es siempre muy irrespetuosa. ¡Ashley merece algo mejor!", escribió el usuario de Instagram identificado como @rashleyyyp.

"De verdad necesitas alejarte de ese demonio y no volver jamás con ella. Estoy seguro de que muchos hombres guapos y religiosos te traerían de nuevo -a la heterosexualidad- en un segundo. Tú no eres así, no eres gay, te gustan los hombres y necesitas uno", dijo @typeheretosearch.

Cara Delevingne responde a comentarios contra su persona. (Captura: Instagram)

"Me dan pu** asco. Si tienen algún problema con el amor verdadero, entonces atrévanse a decirme esa mi**da a la cara en lugar de proyectar su patético odio en Instagram. Siento pena por todos ustedes, es evidente que no son felices en sus vidas y que tienen demasiado tiempo libre. Quizá deberían buscarse una afición que no implique ser un homófobo y atacar a otros por ser felices", respondió Cara Delevingne a los comentarios en su contra.

Como se recuerda, Cara Delevingne y Ashley Benson se conocieron el año pasado en las grabaciones de la cinta "Her Smell". La pareja fue vista este lunes en una cena organizada por Chanel en el Festival de Cine de Tribeca, Estados Unidos.