Tras muchos meses de inestabilidad económica producida por la inflación en todo el mundo, una buena parte de la población espera recibir apoyo económico por parte de los gobiernos estatales, debido a que el gobierno federal no ha mostrado mucha actividad al respecto.

En los próximos días, los cheques de ayuda serán enviados y tendrán un monto de entre $700 y $1500. En 3 días, para las personas que viven en el estado de Colorado, estos serán los últimos cheques que se enviarán.

¿CUÁNDO SE RECIBIRÁ EL CHEQUE DE REEMBOLSO?

Quienes hayan presentado sus impuestos antes del 17 de octubre del 2022 podrán recibir su reembolso a través del Colorado Cash Bank a fines de enero del 2023. Dichos pagos fueron confirmados por el gobernador Jared Polis, mediante una ley promulgada en mayo del 2022.

Muchas personas ya recibieron la mencionada ayuda económica en el mes de setiembre. Actualmente, aproximadamente 3 millones de residentes califican para poder cobrar este dinero.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL CHEQUE DE REEMBOLSO?

Las personas que califican para recibir el cheque de reembolso son las que residen en el estado de Colorado, y deben de haber tenido 18 años o más antes del 31 de diciembre del 2021. Asimismo, han debido ser residentes del estado de Colorado durante todo el 2021 y haber presentado una declaración sobre impuestos a la renta.

No obstante, esto no beneficia a las personas que se mudaron al estado de Colorado el año pasado, pues no califican para cobrar el bono. Quienes todavía no declaran impuestos pueden calificar para el bono si solicitan una devolución de impuestos a la propiedad, alquiler o crédito de calefacción.