Chernobyl FINAL con subtítulos en español: ¿cómo y a qué hora se estrena el último episodio de la mini-serie de HBO?

Todo va quedando listo para el final de Chernobyl. La mini-serie de 5 capítulos llegará a su final este lunes 3 de junio a través de los canales oficiales de HBO , por lo que aquí te comentamos cómo y de qué manera puedes ver el episodio de forma gratuita y legal.

La serie narra las polémicas decisiones de la URSS de no tomarle la debida importancia a uno de los accidentes nucleares más nefastos de la historia. Lo que parecía una simple fuga y un incendio acabó por afectar a miles de personas.

Valery Legasov, científico responsable de la comisión creada por este accidente, agotará todas las vías posibles para esclarecer la verdad y hacer entender a las máximas autoridades que con la radiación no se puede jugar: la vida de millones está en riesgo.

¿Qué sucederá en el final de Chernobyl ? De momento no se ha confirmado si habrá algún tipo de continuación o spin-off, pero parece poco probable. La serie histórica no es una ficción que podría seguir con nuevos conflictos, por lo que este fin es el definitivo para Chernobyl.

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE CHERNOBYL?

La sinopsis oficial del episodio reza lo siguiente: "Valery, Boris y Ulana arriesgan sus vidas y reputaciones para exponer la verdad de lo que sucedió en Chernobyl y todas las consecuencias que este accidente nuclear trae para la URSS".



El episodio 5 de Chernobyl se titula "Vichnaya Pamyat", que en ruso significa "Memoria eterna". Esto combinado con el avance del capítulo y los registros históricos nos dan un avance de lo que vendrá en el próximo episodio y final de la serie.



Al parecer, en este "juicio" se revelarán los verdaderos motivos de la catástrofe nuclear que azotó Chernobyl , y como los científicos advierten a la URSS de que si no se hace algo al respecto, el mundo siempre recordará a la patria como los tiranos que enviaban a la muerte a sus trabajadores.



Lastimosamente, considerando el historial de las decisiones que el gobierno central y las autoridades mayores han tomado a lo largo de la serie, intentarán a toda costa negar los hechos de ambos científicos y ocultar la verdad al mundo. ¿Podrán hacerlo? ¿Qué harán Valery, Boris y Ulana para sacar todo a la luz?



ACTORES Y PERSONAJES DE CHERNOBYL

Jared Harris - Valery Legasov

Stellan Skarsgård - Boris Shcherbina

Jessie Buckley - Lyudmilla Ignatenko

Adam Nagaitis - Vasily Ignatenko

Sam Troughton - Akimov

Robert Emms - Leonid Toptunov

Emily Watson - Ulana Khomyuk

Paul Ritter - Anatoly Dyatlov

Con O'Neill - Bryukhanov

Adrian Rawlins - Fomin

Karl Davies - Viktor Proskuryakov

David Dencik - Michail Gorbatchev

Barry Keoghan - Pavel

Mark Lewis Jones - General Pikalov

Alan Williams - Jefe del KGM Charkov

Nadia Clifford - Dr. Svetlana Zinchenko

Gerard Kearns - Pravik

Michael Shaeffer - Hombre Rubio

Povilas Jatkevicius - Kibenok

Laura Elphinstone - Oksana

Michael Socha - Mikhail

Jan Ricica - Hijo de Oksana

Cait Davis - Esposa local

Baltasar Breki Samper - Ananenko

Philip Barantini - Bezpalov

Oscar Dyekjær Giese - Baranov

Donald Sumpter - Zharkov

LISTA DE EPISODIOS DE CHERNOBYL

Episodio 1 de Chernobyl - 1:23:45 - 6 de mayo de 2019

Episodio 2 de Chernobyl - Please Remain Calm - 13 de mayo de 2019

Episodio 3 de Chernobyl - Open Wide, O Earth - 20 de mayo de 2019

Episodio 4 de Chernobyl - The Happiness of All Mankind - 27 de mayo de 2019

Episodio 5 de Chernobyl - Vichnaya Pamyat - 3 de junio de 2019

TRÁILER DE CHERNOBYL 1X05 "VICHNAYA PAMYAT"

¿A QUÉ HORA VER EL FINAL DE CHERNOBYL GRATIS?

El capítulo final de Chernobyl está programado para transmitirse el Lunes 3 de junio a las 9:00PM en HBO. Considerando el cambio de horario, para Latinoamérica el capítulo debería estar estrenándose a las 8:00PM a través de los canales oficiales de la compañía y en su plataforma de streaming.



VER EL FINAL DE CHERNOBYL EN CABLE TV

En algunos casos, las operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellas no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar HBO.



Además, debido a la popularidad de programas como Chernobyl y otros factores, los paquetes suelen renovarse e independizan ciertos canales para que sean adquiridos de manera separada, aunque aquellos que tienen cable desde hace tiempo mantienen su programación original sin cambios.



Si quieres ver HBO de manera gratuita en la televisión, lo mejor es revisar si este canal se encuentra dentro del paquete del contrato de TV que ya tienes. Podrías llevarte una grata sorpresa si eres un cliente fiel y tu paquete de años podría incluir HBO sin haberte dado cuenta.



VER EL FINAL DE CHERNOBYL GRATIS CON UN AMIGO

Otra opción un poco obvia para poder ver HBO Gratis es con la ayuda de un amigo. Chernobyl es una serie tan popular que es muy probable que gente de nuestro mismo círculo también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propio cable el canal de pago.



Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu serie favorita con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo HBO gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida.



VER EL FINAL DE CHERNOBYL CON CUENTAS COMPARTIDAS

HBO permite utilizar una cuenta de pago hasta en cinco dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.



Si tienes algún amigo o familiar que haya contratado HBO Go, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, podrías pedir prestada la cuenta solo para ver Chernobyl ese día y disfrutar de todos los capítulos así como en su día de estreno.



VER EL FINAL DE CHERNOBYL CON EL MES DE PRUEBA

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.



Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.



Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis de manera indefinida.



HBO GO TARIFAS EN LATINOAMÉRICA

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países:



México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.