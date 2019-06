Chernobyl ONLINE GRATIS 1X05 FINAL por HBO Go: hora, canal y formas de ver el último episodio 5 de la serie de HBO

Chernobyl fue la nueva apuesta de HBO para la pantalla chica que le ha funcionado de maravilla. La mini-serie de 5 capítulos se ha posicionado como una de las mejores de la historia según IMDB, y ahora verá su final el próximo 3 de junio de 2019.

Basada en hechos reales, Chernobyl narra lo acontecido en 1986, cuando la planta nuclear de la zona explotó dejando escapar altos niveles de radiación. El gobierno de la URSS quiso ocultar todo esto, pero fue imposible y se catologó como uno de las peores catástrofes de la historia.

Los hechos fueron tan increíbles que la cadena de televisión HBO aprovecho para transformarla en ficción. Si bien es cierto que algunos hecho tuvieron que ser meramente interpretativos, Chernobyl intenta retratar la desesperación que se vivió durante el desastre nuclear.

Ahora, esta producción llegará a su fin y dará paso a nuevas series que tomen la batuta en la televisión. ¿Qué pasará en el final de Chernobyl ? Aquí te traemos toda la información completa de cómo y dónde ver el próximo episodio.

¿QUÉ PASARÁ EN CHERNOBYL 1x05?

El episodio 5 de Chernobyl se titula "Vichnaya Pamyat", que en ruso significa "Memoria eterna". Esto combinado con el avance del capítulo y los registros históricos nos dan un presagio de lo que vendrá en el próximo episodio y final de la serie.



Su sinopsis oficial del episodio reza lo siguiente: "Valery, Boris y Ulana arriesgan sus vidas y reputaciones para exponer la verdad de lo que sucedió en Chernobyl y todas las consecuencias que este accidente nuclear trae para la URSS".

Al parecer, en este "juicio" se revelarán los verdaderos motivos de la catástrofe nuclear que azotó Chernobyl , y como los científicos advierten a la URSS de que si no se hace algo al respecto, el mundo siempre recordará a la patria como los tiranos que enviaban a la muerte a sus trabajadores.

S eguramente las autoridades involucradas en la tragedia intentarán negar los hechos y ocultar la verdad al mundo. El creador de " Chernobyl ", Craig Mazin, declaró antes del estreno de la serie que en sus cinco episodios se explora el contar una mentira hasta sus últimas consecuencias. "Es una serie sobre la guerra contra la verdad".



TODOS LOS EPISODIOS DE CHERNOBYL

Episodio 1 de Chernobyl - 1:23:45 - 6 de mayo de 2019

Episodio 2 de Chernobyl - Please Remain Calm - 13 de mayo de 2019

Episodio 3 de Chernobyl - Open Wide, O Earth - 20 de mayo de 2019

Episodio 4 de Chernobyl - The Happiness of All Mankind - 27 de mayo de 2019

Episodio 5 de Chernobyl - Vichnaya Pamyat - 3 de junio de 2019

TRÁILER DE CHERNOBYL 1X05 "VICHNAYA PAMYAT"

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE CHERNOBYL?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

El capítulo final de Chernobyl está programado para transmitirse el Lunes 3 de junio a las 9:00PM en HBO. Considerando el cambio de horario, para Latinoamérica el capítulo debería estar estrenándose a las 8:00PM a través de los canales oficiales de la compañía y en su plataforma de streaming.



Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por una semana. Pasado los 7 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

¿CÓMO VER EL FINAL DE CHERNOBYL GRATIS?

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.



Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.



Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis de manera indefinida.