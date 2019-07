"La Chilindrina" recordó las razones por las que no asistió al funeral de "Chespirito" [VIDEO]

Durante su presentación en “El valor de la verdad”, María Antonieta de las Nieves, la popular "Chilindrina", recordó las razones por las que no acudió al funeral de "Chespirito" y que, curiosamente, tuvieron relación con unas declaraciones que diera para la prensa peruana.

Según “La Chilindrina”, nunca tuvo intenciones de faltar a la memoria de Roberto Gómez Bolaños al decir que su esposa, Florinda Meza, podría “buscarse a otro”, luego de la muerte de este.

“Si antes anduvo con Enrique Segoviano y antes con 'Quico', ¿tal vez no le duela tanto?”, fue lo que dijo la artista mexicana en el sillón rojo, al recordar las declaraciones que hiciera para Magaly Medina y que luego le valieron críticas, incluyendo las de Laura Bozzo.

No obstante, “La Chilindrina” precisó que en algún comento mantuvo conversaciones con las hijas de "Chespirito" cuando este se encontraba enfermo. En estas, la actriz les comentó que en un escenario como la muerte de su compañero de la “vecindad”, ella no estaría presente. ¿El motivo?

“No iba a acudir al funeral y sabía porque no iba a ir. Yo ya había hablado con las hijas de "Chespirito" que no iba a ir porque no iba a aceptar que alguien de más lugar me haga la grosería de no dejarme estar ahí”, comentó “La Chilindrina”.

Todo indica que María Antonieta de las Nieves sabía que no sería bien recibida por Florinda Meza y hasta mencionó que la empresa Televisa podría aprovechar esta situación, lo que habría sido humillante.

“Preferí evitar cualquier controversia. Me dolió tanto que estuve tres meses en cama casi en shock sin querer hablar con nadie, sin querer trabajar, ni hacer nada”, precisó “La Chilindrina”.

María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, pasó por “El Valor de la Verdad” y respondió las 21 preguntas programadas, aunque perdió todo lo ganado en la última, al decir que “no “plagió un examen para pasar la escuela”.