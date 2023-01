Desde hace un tiempo, se rumoreaba que Chyno Miranda y su nueva novia, Astrid Falcón Torrealba, tenían planes de matrimonio, pese a que el cantante todavía se encontraba en proceso de rehabilitación. Por ello, la ingeniera ha decidido despejar las dudas.

Esta información empezó a circular luego de que la madre del exmiembro de Chino y Nacho asegurara que estaban planificando contraer nupcias dentro de poco, lo cual no era adecuado dada la condición en la que se encontraba.

Sin embargo, la relación entre Alcira Pérez y la nueva pareja de Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre completo del intérprete, no es la mejor de todas. El conflicto entre ambas surgió debido al traslado inesperado del artista del centro de rehabilitación “Tía Panchita” a otro privado llamado “El Cedral”, lo cual despertó mucha polémica en su momento.

LA DENUNCIA DE LA MADRE DE CHYNO MIRANDA

Durante una entrevista con el programa Despierta América, el abogado de Alcira Pérez, Horacio Morales, dijo que la familia se había enterado de una posible boda entre Chyno Miranda y Astrid Falcón, a la cuál se oponían debido a su estado de salud.

“Su mamá le había dicho que no tenía ningún problema, que es su vida, pero debería estar totalmente sano, recuperándose en su casa y que su médico tratante lo catalogue apto para poder ejercer en todas sus facultades mentales”, explicó

En las últimas semanas, la novia de Chyno Miranda se ha envuelto en una polémica por la situación del cantante (Foto: Astrid Dayana / Instagram)

LO QUE DIJO ASTRID FALCÓN SOBRE LOS PLANES DE BODA CON CHYNO MIRANDA

Por su parte, Astrid Falcón Torrealba decidió romper su silencio y desmentir la versión de la madre de su novio.

En un enlace con el programa Siéntese Quien Pueda, aseguró que no tienen planes de casarse y que lo que se había estado especulando era mentira, pese a que se sentían muy enamorados.

“Esto es una historia de amor única y siempre estuve mentalizada a no perderlo. De hecho, te confieso, yo nunca me había enamorado así. Era tan difícil, pero creo que se intensificaba más el amor entre los dos”, explicó y agregó que sus planes de boda no son cercanos, puesto que él no se encuentra en las condiciones para ello.

Sin embargo, considerando que solo tenemos las versiones de ambas partes, ¿quién dice la verdad? ¿Se trata de una familia problemática o de una nueva novia interesada? Solo el tiempo lo dirá.