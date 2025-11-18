Aprende a preparar a tu mascota para el verano y evitar infestaciones de parásitos. (Foto: Difusión)
Aprende a preparar a tu mascota para el verano y evitar infestaciones de parásitos. (Foto: Difusión)

Con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, las mascotas también enfrentan mayores riesgos para su salud. La deshidratación, las quemaduras solares y las infestaciones por pulgas, garrapatas y parásitos internos se vuelven más frecuentes en esta temporada.

Luis Alfredo Chávez, veterinario y jefe técnico comercial de Petmedica y Atrevia, explica que “las altas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también a los animales. Los parásitos externos se reproducen más rápido con el calor, y el contacto constante con áreas verdes o playas aumenta la exposición. Por eso es clave reforzar la prevención antes del verano”.

En este sentido, el especialista brinda cuatro recomendaciones clave para que dueños de perros y gatos los preparen adecuadamente para la temporada de verano:

1. Hidratar y refrescar constantemente: durante el verano, un perro o gato puede perder hasta un 10 % de su peso corporal en agua solo por evaporación o jadeo. Es fundamental mantener varios bebederos con agua fresca y limpia en distintos puntos del hogar.

“El golpe de calor es una de las emergencias veterinarias más comunes en verano. Las razas braquicéfalas, como los bulldogs o pugs, son especialmente vulnerables”, detalla Chávez. Además, recomienda evitar los paseos entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando la radiación solar es más intensa.

2. Asegurar refugio y sombra adecuada: las mascotas deben contar con espacios ventilados y lejos de superficies calientes. Los pisos de cemento o baldosas pueden alcanzar temperaturas de hasta 60 °C. “Un perro expuesto al sol sin protección puede sufrir quemaduras en las almohadillas en apenas cinco minutos”, advierte el especialista.

3. Refuerzo del control antiparasitario: pulgas, garrapatas y mosquitos proliferan rápidamente en verano. “Reforzar el uso de tabletas antiparasitarias es esencial. No basta con administrar un producto una sola vez; la prevención debe ser constante”, subraya Chávez.

4. Revisiones veterinarias preventivas: el chequeo veterinario debe ser periódico e incluir evaluación de piel, peso corporal, esquema de vacunación y revisión general del estado de la mascota. “Detectar a tiempo una infestación parasitaria puede evitar complicaciones graves como anemia o desnutrición. Además, algunos parásitos zoonóticos pueden transmitirse a las personas, especialmente a niños y adultos mayores”, agrega Chávez.

La desparasitación: clave para un verano seguro

El control de parásitos internos y externos debe mantenerse durante todo el año, pero cobra especial importancia durante el verano, cuando las altas temperaturas favorecen la proliferación de pulgas y garrapatas. La parasitosis interna puede producir anemia debido a que algunos parásitos generan pérdida de sangre en el intestino, dañan la mucosa y reducen la absorción de nutrientes esenciales, esta afección puede volverse severa, por lo que la desparasitación periódica es fundamental para evitar cuadros anémicos y proteger su salud. “Una mascota desparasitada es una mascota sana y una familia protegida”, enfatiza Luis Alfredo Chávez, veterinario de Petmedica y Atrevia 360. “Recomendamos realizar una desparasitación interna periódica y mantener el control antiparasitario externo con productos de acción prolongada, como tabletas masticables que brindan protección por hasta 3 meses. Esto ayuda a reducir el riesgo de infestaciones y favorece una convivencia saludable.” concluye el experto.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC