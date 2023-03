La humedad es uno de los principales enemigos del baño, pues gracias a ella aumentan las bacterias y hongos, pero no es lo único. Este ambiente del hogar necesita constante limpieza para que no aparezcan manchas de sarro y para que el jabón que se usa para ducharse no deje manchada la bañera o azulejos. Si ya intentaste de todo para mantenerlo impecable y no quieres gastar en productos químicos, aquí te traemos un truco casero que será la solución gracias al limón.

Para mantener este lugar del hogar libre de gérmenes y sin poner en riesgo la salud de la familia, no es necesario invertir grandes sumas de dinero o comprar productos químicos, sino darle una oportunidad a los remedios caseros que se preparan con diversos ingredientes que tenemos en la alacena.

Uno de ellos es el limón, que también tiene el poder de dejar perfumado el ambiente.

¿Por qué usar limón en la limpieza del baño?

El limón es un producto natural que se caracteriza por su poder desengrasante, desinfectante y blanqueante. Si lo sumas a tu rutina de limpieza podrás quitar las manchas más difíciles.

Cómo limpiar el baño con limón

El zumo de limón se puede mezclar con bicarbonato de sodio o vinagre blanco para conseguir uno de los preparados más potentes para eliminar manchas de cal, óxido, moho, así como desinfectar las superficies de la bañera o el inodoro.

Para eliminar el sarro y el jabón pegado del baño debes mezclar en un recipiente el jugo de un limón, 2 cucharadas de pasta dental, 1 cucharada de jabón líquido para trastes y, al final, 1/4 de taza de vinagre blanco y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio para controlar la reacción de estos productos.

Cuando tengas todo bien mezclado toma un poco de la pasta con una esponja y aplícala sobre las áreas a limpiar. Esparce bien y talla. Deja reposar por unos 15 minutos y enjuaga bien. Para finalizar deberás secar con un trapo de microfibra para que no se vuelva a acumular la humedad en esos rincones o no queden marcas de agua.

Esto no es lo único que puedes hacer en tu baño, sino también combinar el zumo de al menos tres limones en un recipiente con una taza de agua. Luego, vierte la mezcla en una botella spray y aplícala sobre las manchas de jabón. Espera unos 10-15 min y limpia la superficie con cepillo o un paño hasta que todo quede bien seco. Además, olerá rico.