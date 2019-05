Jhoel Herrera y Óscar Vílchez le "dan con palo" al Congreso por blindaje a Pedro Chávarry

La decisión de la Comisión Permanente del Congreso de rechazar acusar al fiscal supremo Pedro Chávarry (que vale recalcar no guarda relación con el exfutbolista Diego Chavarri ) por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como desestimar la recomendación de destituirlo e inhabilitarlo del cargo por 10 años, es uno de los temas políticos más picantes de la semana y los futbolistas peruanos de la Liga 1 no se mostraron ajenos a expresar su opinión en las redes sociales.

Por ejemplo, Jhoel Herrera , lateral derecho del Real Garcilaso del Cusco, y Óscar Vilchez , mediocentro del Alianza Universidad de Huánuco, suelen opinar sobre asuntos de interés nacional en sus cuentas oficiales de Twitter y el ‘blindaje’ al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry la noche del martes con votos del fujimorismo y el aprismo no fue la excepción. Los comentarios de los jugadores se volvieron tendencia en cuestión de minutos.

“Me pregunto a qué le temen, pero tranquilos, está muy cerca su caída. Nunca espere tanto un año como el 2021”, escribió Jhoel Herrera, compartiendo un ‘tuit’ que listaba los nombres de los 15 congresistas de Fuerza Popular y el Apra que votaron a favor de rechazar la denuncia constitucional N° 301 contra Pedro Chávarry sobre el deslacrado de las oficinas en el Ministerio Público y que regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación.

“Lo que más bronca me da es que uno se queja, la gente marcha, votamos en el referéndum y con ellos no es. Encima hay peruanos que los apoyan, ya pues no me jo...”, agregó el jugador del Real Garcilaso del Cusco y ‘retuiteó’ varios comentarios de gente que también expresó su indignación sobre la polémica decisión de los llamados ‘padres de la patria’. Pero sus críticas no se detuvieron ahí y enfiló sus baterías hacia Fuerza Popular.

“Ahora entiendo por qué renuncian sus congresistas, quiero pensar que tuvieron dignidad, del otro lado quisiera que tremenda lealtad sea para el país, ya nos dieron la espalda, pero en algún momento tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias de traicionar al país”, escribió Jhoel Herrera, que dedicó un sentido mensaje a quienes piensan distinto a él y lo cuestionan en esta misma red social.

“A los que me critican, solo les diré que respeto su posición, pero yo elijo de qué lado estar y es al lado de los que buscan un mejor país para sus hijos. ¡PREFIERO MIL VECES MORIR DE PIE, QUE VIVIR COMO USTEDES DE RODILLAS!”, sentenció el experimentado jugador, que continuó ‘retuiteando’ mensajes de sus seguidores en Twitter cargados de tinte político con los que coincidía.

Mucho más cauto fue Óscar Vilchez, quien optó por el humor para comentar sobre este mismo tema. “Olle mira khe zorpresa”, escribió de manera sarcástica el jugador de Atlético Universidad de Huánuco al ‘retuitear’ la lista de los congresistas que votaron a favor del “blindaje” al ex fiscal de la Nación Pedro Chavarry. Cabe indicar que la irreverente ortografía que utilizó hace referencia a un popular meme de Internet.

Pero sus cuestionamientos hacia la situación política que atraviesa el país no se limitaron a ese único ‘tuit’ ya que unos días antes, Óscar Vílchez ya había dejado sentir su rechazo al fujimorismo en una publicación cargada de ironía dirigida a ciertas personas que no comulgaban con sus ideas, en el que los comparaba con algunos de los rostros más representativos de la mencionada bancada parlamentaria.

“Consejo de patas del día: Si alguien no piensa como tú, no lo ataques, puedes debatir, conversar, intercambiar ideas. Todo sin faltar el respeto. Si estás de mal humor y quieres desquitarte con alguien, pues ahí está Mamani, Becerril, Bartra y compañía”, finalizó el veterano jugador, cuyo comentario recibió miles de ‘Me Gusta’ y fue replicado por cientos de sus seguidores.