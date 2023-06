“La Bichota” no deja de producir. Karol G, quien ha conseguido otro éxito con su álbum “Mañana será bonito”, compuso una canción para el soundtrack de la película “live action” de Barbie. Conoce a continuación, la letra, el videoclip oficial y desde cuando podrás oírlo en las pantallas de todos los cines.

La cantautora, natural de Medellín, Colombia, se encuentra en la realización de su gira “Mañana será bonito”, pero ello no es impedimento para que ella y su equipo puedan lanzar un nuevo producto musical, esta vez en colaboración con Aldo Ranks.

“Watati” es el nombre del tema que animará melódicamente la esperada película de la muñeca más famosa de la historia: “Barbie”, cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Karol G se presenta durante el 62º Festival Internacional de la Canción de Vi a del Mar en Viña del Mar, Chile, el 19 de febrero de 2023 (Foto: Francesco Degasperi / AFP)

KAROL G CANTA “WATATI”, UNA CANCIÓN DEL SOUNDTRACK DE LA PELÍCULA “BARBIE”

La reggaetonera estrenó este 15 de junio el videoclip de “Watati”, imágenes en donde la colombiana sale luciendo atuendos coloridos -y en algunas tomas, en patines- y en una escenografía propia del mundo Barbie.

A lo largo del video se ven imágenes de Robbie y Gosling, como parte de su performance en la cinta que llegará a los cines y teatros del mundo en julio de 2023.

Vale precisar que todavía Karol G ni Aldo Ranks han revelado el significado de la palabra “Watati”, lo más probable es que tras el estreno de la película se conozca.

LA LETRA COMPLETA DE “WATATI”, LA CANCIÓN DE KAROL G PARA LA PELÍCULA “BARBIE”

(Intro: Aldo Ranks & KAROL G)

Hello?

Yo, chica

Una vez más

El flaquito del swing

Watati, jejeje





(Estribillo: KAROL G & Aldo Ranks)

Papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (Quedé marea’o)

Y, papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico (Hey, hey, hey)

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (Dale)





(Post-Estribillo: KAROL G & Aldo Ranks, Ambos)

Y, guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina (Jejeje)

Guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabе que meneándolo tú еre’ asesina (Ey)





(Verso 1: KAROL G)

Las mano’ pa’l aire, el pum-pum pa’l suelo

Con las manito’ puesta’ en las cadera’

Paga quien lo mueve como quiera

Pero muévalo, pues





You might also like

Barbie Dreams

FIFTY FIFTY

El Cielo

Sky, Feid & Myke Towers

Barbie World

Ice Spice & Nicki Minaj





(Puente: KAROL G)

Hasta abajo, hasta abajo

Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo (Dale, pues)

Más pa’bajo, más pa’bajo (Más, más, más)

Más pa’bajo, pa’bajo, pa’bajo (Jajaja)





(Refrán: KAROL G & Aldo Ranks, Aldo Ranks)

Ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien (Jejeje)

Vamo’ a seguir

Moviendo ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien

Vamo’ a seguir





(Estribillo: KAROL G & Aldo Ranks)

Papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (Quede marea’o)

Y, papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico (Hey, hey, hey)

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (Dale)





(Post-Estribillo: KAROL G & Aldo Ranks)

Y, guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina

Guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina





(Verso 2: Aldo Ranks)

Cuando te veo bajando al piso, mamá

De una el corazón se me empieza a alterar

Los mane’ en la disco me dicen: “Aldo representa”

La bichota tiene mambo en esas cadera’





(Refrán: Aldo Ranks)

Cuando empieza a menear ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo ‘toy al cien

Vamo’ a seguir





(Verso 3: Aldo Ranks)

Bailando con la gente en la discoteca (Ja)

El humo, el aguardiente, ya no siento la cabeza

Pásame el agua que está en la mesa

Pa’ tomármela todita porque me quiero refrescar

Si ustede’ quieren que siga la fiesta

After party, vámono’ hasta que amanezca





(Outro: Aldo Ranks)

Este es Aldo Ranks

Con la Bichota

Jejejejeje

¿Esto no lo esperaba’, verdad?

Jajajaja

Colombia y Panamá

O-Ovy On The Drums

FECHA DEL ESTRENO DE “BARBIE”, LA PELÍCULA “LIVE ACTION”

La película se estrenará mundialmente el 21 de julio de 2023 y ese mismo día se hará el lanzamiento del álbum soundtrack del film: “Barbie, The Album”.