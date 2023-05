La cantante colombiana Karol G continúa en el pico de su carrera musical y es que desde que lanzó su nuevo disco “Mañana será bonito”, todo han sido alegrías para la popular “Bichota”, quien ha posicionado su álbum como uno de los más escuchados de este año, batiendo récords, entre otros grandes logros que se suman a su carrera musical.

Hace unos meses, Karol G posó para la revista GQ y al verse en la portada de esta popular revista, la Bichota puso el grito al cielo pues no le gustaron para nada los retoques a los que los editores sometieron sus fotografías.

En aquella ocasión, Karol G compartió las instantáneas y alzó su voz pues ella no quiere que sus fanáticos la vean delgada sino tal como ella es, por lo que este hecho lo consideró como una “falta de respeto”.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó Karol G en su momento, recibiendo el apoyo de sus fanáticos, familia y amigos.

Ahora, Karol G parece que ya pasó el trago amargo de lo que fue la portada de GQ y ahora está totalmente fascinada con su nueva portada, esta vez para la revista Elle. La intérprete de ‘Mientra me curo del cora’ se mostró muy satisfecha con la sesión de fotos y, sobretodo, con el resultado final de las fotografías.

De esta manera, Karol G posteó en su cuenta de Instagram parte de la última sesión que hizo y agradeció a la producción de la revista por el respeto que mostraron hacia su persona.

”Estos días han sido locos, lindos, especiales, y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias, @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto, y por este día que disfrutamos tanto”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En la portada, Karol G aparece con un maquillaje natural, luciendo su característica cabellera color rosa y vistiendo un corset de Vivienne Westwood con joyas de Bulgari. En otra de las fotografías, la artista lució un vestido LaQuan Smith y unos zapatos Marc Jacobs.

¿Qué dijo Karol G a la revista Elle?

En diálogo con la revista ‘Elle’, Karol G señaló que la inspiración de este álbum nació del proceso que tuvo que afrontar tras la ruptura con Anuel AA.

“Nunca me hubiera imaginado que un momento tan oscuro de mi vida, me iba como persona a convertir en lo que soy ahora. La situación me empujó a que tenía que aprender, a que tenía que valorar lo que tenía, a que tenía que encontrar la felicidad en mi más que en otra persona. Creo que eso en realidad es el alma de todo el álbum y lo que ha hecho que sea tan exitoso”, expresó.

“Le enseñamos a las mujeres qué rico ser seguro de uno mismo, empoderarse. Pero también qué bonito cómo llegar a este punto de utilizar una plataforma tan mundial como la que yo tengo para decirle a la gente que está bien no sentirse bien”, agregó.

