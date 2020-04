En la siguiente nota despejaremos todas tus dudas. Aquí encontrarás el link, consultar si eres o no uno en el padrón de los beneficiarios y los pasos a seguir para poder cobrar Bono 380 soles Independiente, que se volverá a cobrar a partir de este lunes 13 desde las primeras horas del día. Este apoyo económico del Gobierno presidido por Martín Vizcarra es para los trabajadores no dependientes e informales que se han visto afectados por el Estado de Emergencia que rige en el país hace casi un mes, debido a la pandemia del coronavirus. Son cerca de 780 mil familias que se encuentran en situación vulnerable en medio de la cuarentena. Ya que, al no percibir de ingresos no pueden afrontar el aislamiento social obligatorio. Si eres uno de ellos, te instamos a mirar si cumples con los requisitos, así como te damos los siguientes pasos a seguir en los próximos días. Además, te pedimos que si sales a la calle por algo urgente, usa mascarillas y guantes. Si te proteges tú, proteges a tu familia y al resto. Esta lucha contra el COVID-19 lo ganamos todos los peruanos juntos.

¿Qué es el Bono 380 soles Independiente que entrega el Gobierno? Es un apoyo que el Gobierno lanza para paliar las deficiencias económicas que causa el estado de emergencia, que se estiró por 28 días y podría ser alargado algunos más debido a la curva de contagio que no baja. Éste será entregado a cerca de 780 mil hogares vulnerables con trabajadores independientes, identificados en el padrón de hogares beneficiarios. Conoce aquí si eres beneficiario de este Bono independiente 380 soles.

En un nuevo día de cuarentena, el presidente Martín Vizcarra aseguró que “el bono que aprobamos el Bono para trabajadores independientes e informales que alcanza 780 mil hogares vulnerables y que ya comenzó a hacerse el pago correspondiente”. En esta nota, podrás conocer si eres uno de los beneficiarios de este Bono 380 de la segunda armada para trabajadores independientes.

Recuerda que los bancos tienen una horario de trabajo específico los sábados, así que podrás ir ese día desde muy temprano sin incumplir las medidas de seguridad tuyas y de los demás. Y recuerda que podría modificarse el permiso de tránsito por género que hasta esta semana rigió.

Desde este sábado, podrás ya acudir a cobrar tu Bono 380 que entrega el Gobierno a trabajadores independientes e informales, ya que por Decreto Supremo deja de regir el tránsito por género e indistintamente las personas podrán salir solo si es necesario.

Requisitos que debe cumplir el trabajador independiente

Deben figurar en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con la clasificación socioeconómica de No Pobre.

Los hogares deben encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

No ser beneficiarios de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65 ni del bono otorgado #YoMeQuedoEnCasa del Midis.

Los miembros del hogar no deben estar en las planillas del sector público o privado, según la planilla electrónica del MTPE; ni tener un contrato con el sector público, de acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los miembros del hogar deben tener ingresos menores a 1,200 soles, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo subrayó que es indispensable que las personas que las personas que accedan al Bono Independiente respeten escrupulosamente la modalidad que se determine para hacer efectivo el cobro del mismo.

¿Cómo saber si accederé al Bono para independientes?

Según la publicación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para saber si eres parte del universo de beneficiarios, podrás entrar a la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe, que se habilito el martes 7 de abril por la tarde.

En dicha web las personas podrán saber si acceden al bono independiente ingresando solo el número la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles por Covid-19

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

¿En qué banco se cobra el Bono Independiente?

El Banco de la Nación es una de las entidades bancarias donde se podrá cobrar el Bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno espera que otras entidades bancarias del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

El Bono 380 soles Independiente se podrá cobrar en los agentes o cajeros del Banco de la Nación.

Si no tengo cuenta en el Banco de la Nación, ¿cómo cobro el bono?

De acuerdo a la agencia Andina, si un trabajador independiente no tiene una cuenta en el Banco de la Nación deberá seguir los pasos que se indiquen en la plataforma a fin de crear su acceso a la banca móvil de esta entidad bancaria por medio de su teléfono celular.

Una vez que el bono sea depositado podrá ser retirado desde un cajero automático o agente autorizado cercano al hogar de os beneficiados, con el propósito de evitar las colas en las ventanillas de las agencias del BN.

¿Cómo crear una cuenta de ahorros en el Banco de La Nación?

Por medio de este servicio, las personas naturales y jurídicas, tienen la posibilidad de abrir su cuenta de ahorros en el Banco Nación y beneficiarse de los servicios de depósitos, retiros, consultas y convenios.

Requisitos

Para la apertura de cuenta de ahorros persona natural

Presentar documento nacional de identidad (DNI) original o, en caso de extranjeros, copia del Carné de Extranjería o Pasaporte vigente.

4ta. Categoría (Trabajador Independiente): Declaración Jurada especificando sus ingresos anuales. (*)

5ta. Categoría (Trabajador Dependiente): Certificado de Retenciones. (*)

No requiere monto mínimo de apertura.

(*) En caso de no contar con estos documentos, deberá presentarla declaración jurada sobre ingresos anuales promedio.

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar los 380 soles?

Como máximo, deberás cobrar los 380 soles en un plazo de 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia sanitaria.

¿Puedo cobrar con DNI caduco?

De acuerdo con lo dispuesto por Reniec, los DNI que ya caducaron mantendrán vigencia mientras dure el aislamiento social decretado por el Ejecutivo, así que podrás hacer efectivo el bono.

Coronavirus en Perú: la cuarentena dura hasta el 26 de abril

Inicialmente, el presidente Martín Vizcarra aumentó los días de aislamiento social obligatorio y la inmovilización en todo el país por el brote de coronavirus. El hecho es justificado, ante el continúo brote del COVID-19 en el país.

Además, dispuso nuevas medidas económicas para paliar las consecuencias que podría acarrear la inmovilización de personas y el mercado. Entre la liberación de la CTS y la ampliación del Bono 380 para trabajadores independientes.

¿Cómo precaver el contagio si salgo a cobrar mi bono?

Recuerda mantener las medidas de protección y precaución para evitar el contagio masivo del coronavirus. Si sales, usa mascarilla y guantes desechables, mantén un metro de distancia, desinfecta toda la superficie que te encuentres antes de tocar y cúbrete para toser. Cuando regreses, desinfecta tu ropa, deja tu calzado en la entrada, bota los guantes y dúchate para terminar de desinfectarte.

