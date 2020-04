El ingreso familiar de emergencia (IFE) a las personas y familias más necesitadas durante esta crisis del coronavirus en Argentina comenzará a distribuirse desde el próximo 15 de abril. Si ya te inscribiste, este sábado 11 podrás conocer si eres uno de los beneficiarios y accediste al Bono 10.000 pesos que el Gobierno destina para paliar el estado de emergencia que vive el país, la región y el resto del mundo. La semana pasada empezaron a percibirlo las cabezas de familia que, además, son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En los próximos días, se amplía el espectro de hogares para recibir el Bono de 10.000 pesos que entrega Anses. Las consultas se deben hacer respetando un cronograma de fechas, según la terminación del DNI. Te invitamos a leer y seguir las recomendaciones que dejamos y aspectos a tomar en cuenta en la siguiente nota. Desde el sábado 11 de abril ya se podrá conocer si se aprobó tu solicitud que hiciste en línea. Te pueden salir tres opciones: aprobado, desaprobado o que tu estado sigue en revisión. Consulta en la web.

Según las cifras oficiales, hasta el momento, son 1.795 argentinos contagiados y asciende a 70 el número de fallecidos en el país a raíz del COVID-19. Respecto a la cuarentena total que hay en el país por disposición del Gobierno de Alberto Fernández, ésta, iniciada el 20 de marzo y que culmina en un inicio el 12 de abril, podría extenderse.

¿Cómo saber si recibiré el IFE?

A partir del sábado 11 de abril, las personas podrán saber quiénes cobrarán, fuera de los 2,4 millones que ya lo hicieron, que son los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo.

Desde el lunes 6 de abril, la Anses estableció la página web (www.anses.gob.ar) donde se podrá consultar si accedieron al subsidio monetario solo con el número de su DNI. Cabe resaltar que las consultas se deben hacer respetando un cronograma de fechas, según la terminación del DNI.

Requisitos para cobrar el bono económico

Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

A continuación, el programa:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Para saber si eres parte del grupo de beneficiarios INGRESA AHORA AQUÍ y sigue los pasos que solicitan.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

Solo lo podrá cobrar un integrante del grupo familiar que esté dentro de alguno de los siguientes marcos:

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Monotributistas de categorías A y B

Personal doméstico

Beneficiarios de AUH-AUE o Progresar

¿Cuándo y cómo podré cobrar el IFE en el banco?

De acuerdo al Gobierno, el bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se cobrará desde el miércoles 15 de abril.

¿Cómo cobrarlo? Una vez que la persona recibe la aprobación del trámite, tienen que solicitar una clave personal, la cual se saca en la misma página de Anses. Posteriormente, es necesario completar datos vinculados al beneficiario y la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta donde se realizará el depósito de los $10.000.

Los que no cuenten con CBU, tienen distintas opciones de pago:

Sistema de Punto Efectivo de Red Link.

Sistema de pago mediante Correo.

Sistema de billetera virtual.

Finalmente, para recibir el pago, ingresa a MI ANSES y en el apartado que señala Ingreso familiar de Emergencia coloca el CBU en caso de una cuenta tradicional o CVU en caso de una cuenta digital.

Rechazaron mi solicitud, ¿qué hago?

Los que solicitaron el bono de $ 10.000 y les fue “denegado” e ingresaron con clave personal a la página de la ANSeS donde se explica la o las razones por las que quedaron excluidos del beneficio, pueden hacer el reclamo si tienen los elementos que prueben que el rechazo del organismo no es correcto.

El reclamo se puede hacer al mail consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 y por la línea 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual más alla de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSeS (denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

A partir del sábado se sabe quienes cobrarán el extra del Bono de ANSES

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, Alejandro Vanoli, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, detalló el Gobierno está analizando y cruzando los datos de los inscritos con otros organismos públicos, como AFIP y Migraciones, y que a partir del sábado podrá saberse quiénes cobrarán por fuera de los 2,4 millones que ya lo hicieron, que son los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo. El bono comenzará a percibirse a partir del 15 de abril, con cronograma a definir.

