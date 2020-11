Consulta AQUÍ, Bono BFU Universal: mira si te toca cobrar y cómo hacerlo HOY

Conoce si eres beneficiario del bono, por si aún tienes dudas. Aquí te mostramos los pasos que debes seguir. Pero no solo eso, pues no todos cobran vía la modalidad de la Billetera Digital y aquí sabrás cómo hacer, como también revalidar tus datos -si aún no lo has hecho- y el cronograma completo del Segundo Bono Familiar Universal. Vamos con la información que necesitas saber.

BFU: así sabrás si eres beneficiario

Se habilitó un sitio web del Gobierno del Perú para que todos puedan averiguar si es uno de los 8.4 millones de beneficiarios del Segundo Bono Familiar Universal de 760 soles, el cual se está entregando para enfrentar la crisis económica, causada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Para consultar si vas a recibir este subsidio monetario, debes ingresar a la nueva plataforma web bfu.gob.pe. Dentro de ella, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial que ha habilitado el MIDIS: www.bfu.gob.pe

Colocar tu número de DNI.

Haz lo mismo con la fecha de emisión de tu DNI.

Dale clic al captcha que aparece en la parte inferior.

Clic en consultar y listo, ya podrás saber si eres beneficiario

Bono BFU: Consulta aquí todas las modalidades y requisitos para cobrar el Bono Familiar Universal S/760

¿Cómo cobrar el BFU por Billetera Digital BIM, YAPE Y TUNKI?

Si alguno de los miembros de tu hogar cuenta con una billetera digital, es probable que se haya asignado el pago del bono a través de este medio, por lo que el dinero será abonado directamente en la billetera de la entidad afiliada. De ser así, podrás retirar los 760 soles utilizando los aplicativos BIM, Yape y Tunki para priorizar los canales digitales.

BIM: Este aplicativo permite al usuario enviar dinero a nivel nacional sin costo adicional. Podrás realizar pagos de servicios como luz, agua, teléfono o recargar el celular.

Este aplicativo permite al usuario enviar dinero a nivel nacional sin costo adicional. Podrás realizar pagos de servicios como luz, agua, teléfono o recargar el celular. TUNKI: A través de este aplicativo, el usuario podrá realizar pagos entre personas solo con el número de celular, pagar con códigos QR en miles de comercios asociados, pagar servicios y realizar recargas de celular de cualquier operador. Asimismo, podrás retirar dinero en cualquier cajero Global Net o agentes Interbank en todo el país.

A través de este aplicativo, el usuario podrá realizar pagos entre personas solo con el número de celular, pagar con códigos QR en miles de comercios asociados, pagar servicios y realizar recargas de celular de cualquier operador. Asimismo, podrás retirar dinero en cualquier cajero Global Net o agentes Interbank en todo el país. YAPE: aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP) permito al usuario realizar transferencias usando el número de celular de tus contactos y sin ningún costo. Las transferencias por Yape son inmediatas, seguras y libres de comisión.

BFU: cronograma completo

El BFU será entregado durante cinco fases a los más de 8 millones de hogares beneficiados, tal como se detalló en la anterior administración del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La tercera fase arrancó el pasado 7 de noviembre con el depósito a millones de hogares a través de las modalidades de pago Banca Celular y Billetera Digital. Conoce el cronograma completo a continuación.

Fase 1: modalidad de pago depósito en cuenta . El bono lo recibirás directamente a tu cuenta de ahorros a partir del 10 de octubre.

. El bono lo recibirás directamente a tu cuenta de ahorros a partir del 10 de octubre. Fase 2: modalidad de pago Carritos pagadores . Desde el 30 de octubre se pagará a los hogares que se encuentran más alejados. Este bono será entregado de manera presencial.

. Desde el 30 de octubre se pagará a los hogares que se encuentran más alejados. Este bono será entregado de manera presencial. Fase 3: modalidades de pago Banca Celular y Billetera Digital. Inicia el 7 de noviembre. En esta fase, se asigna el pago a los hogares cuyos perceptores ya se encuentran afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación o a alguna de las billeteras digitales

Inicia el 7 de noviembre. En esta fase, se asigna el pago a los hogares cuyos perceptores ya se encuentran afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación o a alguna de las billeteras digitales Fase 4: modalidades de pago Banca Celular, Billetera Digital y Cuenta DNI para nuevos usuarios. A partir del 5 de diciembre, se pagará a los usuarios nuevos de estas modalidades.

A partir del 5 de diciembre, se pagará a los usuarios nuevos de estas modalidades. Fase 5: modalidad presencial en lugares focalizados. La última fase inicia el 15 de diciembre y el pago está destinado a los hogares que no tienen cuentas de ahorro o número de celular identificado.

¿Todavía tienes dudas sobre el BFU?

En caso aún tengas dudas, puedes hacer las respectivas consultas en las siguientes páginas web: www.bfu.gob.pe y www.bonofamiliaruniversal.gob.pe. En ambas, podrás informarte sobre las fases de los pagos y cómo cobrar el dinero.

