La entrega del Segundo Bono Familiar Universal, a través de la Banca Celular, comenzará el próximo viernes 20 de noviembre y es necesario recordar que si eres uno de los beneficiarios, tendrás la oportunidad de retirar el subsidio en cerca de 9 mil cajeros electrónicos y 10 mil agentes MultiRed a nivel nacional. Sí, sin cola y aglomeraciones en los bancos.

REGÍSTRATE EN LA BANCA CELULAR

1. Valida tus datos: A partir del 20 de noviembre, aparecerá la opción de validación de datos personales (fecha de DNI, ubigeo, nombre del padre o madre, fecha y lugar de nacimiento).

2. Registra un operador: Elige un operador (Entel, Movistar, Claro, Bitel) y registra el número de teléfono celular. Aquí se enviarán las claves de acceso y fecha de cobro.

3. Confirma el número de celular: Verificar que el número ingresado sea correcto y pueda ser cambiado después. De no tener celular, puede ingresar un integrante de tu hogar de confianza.

4. Registra un correo electrónico: Si tienes correo, regístralo. De no tener, es opcional.

5. Crea una clave nacional: Clave de 6 dígitos (combinar números y letras mayúsculas o minúsculas).

6. Recibe tu clave de acceso: En los siguientes días te llegará un mensaje al celular registrado con una clave o pin de 4 dígitos que te servirá para acceder a la Banca Celular. No borres ni compartas este mensaje.

7. Ingresa a la Banca celular

Marca el *551# desde tu celular y luego digita la clave de 4 dígitos que recibiste.

Selecciona la opción 4 correspondiente a retiro y luego indica el monto a retirar.

Marca la opción 1 para confirmar.

El Banco de la Nación te enviará un nuevo mensaje de texto, ahora con la clave de cobro de 5 dígitos. Esta clave te permitirá retirar el dinero de cualquier cajero o agente del Banco de la Nación a nivel nacional.

8. Retira tu dinero

Acude a un cajero o agente MultiRed y busca la opción Operaciones sin tarjeta.

Ingresa la clave de cobro de 5 dígitos y retira el dinero.

Recuerda que la clave de cobro tiene una duración de 48 horas. En caso no puedas realizar la operación dentro de ese periodo, puedes generar una nueva clave de cobro siguiendo los pasos anteriores. Recuerda que tu clave es personal y única.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDES AFILIARTE A LA BANCA CELULAR?

La opción de cobro será habilitada a partir del 20 de noviembre, pero si tienes dificultades durante el proceso de afiliación, puedes llamar al 1811.

Ahí recibirás la orientación que necesites para la generación de tus claves. Una vez concluida la llamada sólo deberás esperar el mensaje para que puedas retirar el dinero en cajeros automáticos o agentes autorizados.

Eso sí, recuerda no aceptar ayuda de grupos sociales, tampoco acudas a tramitadores. No debes compartir tu información personal con personas que no son de tu confianza para evitar estafar. Los mensajes de texto para esta modalidad no existen y de recibir uno no ingresar. Esto también es necesario en llamadas y correos fraudulentos.

CRONOGRAMA DE PAGOS

SOn cinco fases en las que se entregará el BFU a más de 8 millones de hogares beneficiados. La tercera fase arrancó el pasado 7 de noviembre con un depósito a millones de hogares que serán beneficiados a través del pago por Banca Celular y Billetera Digital. Conoce el cronograma completo a continuación.

Fase 1: modalidad de pago depósito en cuenta . El bono lo recibirás directamente a tu cuenta de ahorros a partir del 10 de octubre.

. El bono lo recibirás directamente a tu cuenta de ahorros a partir del 10 de octubre. Fase 2: modalidad de pago Carritos pagadores . Desde el 30 de octubre se pagará a los hogares que se encuentran más alejados. Este bono será entregado de manera presencial.

. Desde el 30 de octubre se pagará a los hogares que se encuentran más alejados. Este bono será entregado de manera presencial. Fase 3: modalidades de pago Banca Celular y Billetera Digital. Inicia el 7 de noviembre. En esta fase, se asigna el pago a los hogares cuyos perceptores ya se encuentran afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación o a alguna de las billeteras digitales

Inicia el 7 de noviembre. En esta fase, se asigna el pago a los hogares cuyos perceptores ya se encuentran afiliados a la Banca Celular del Banco de la Nación o a alguna de las billeteras digitales Fase 4: modalidades de pago Banca Celular, Billetera Digital y Cuenta DNI para nuevos usuarios. A partir del 5 de diciembre, se pagará a los usuarios nuevos de estas modalidades.

A partir del 5 de diciembre, se pagará a los usuarios nuevos de estas modalidades. Fase 5: modalidad presencial en lugares focalizados. La última fase inicia el 15 de diciembre y el pago está destinado a los hogares que no tienen cuentas de ahorro o número de celular identificado.

CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO

El Gobierno del Perú visitó un sitio web para que todos los peruanos puedan averiguar si son parte de los 8.4 millones beneficiados del Segundo Bono Familiar Universal ed 760 soles. Este será entregado para afrontar la crisis económica que causó la pandemia del coronavirus.

Para consultar si vas a recibir este subsidio monetario, debes ingresar a la nueva plataforma web bfu.gob.pe. Dentro de ella, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial que ha habilitado el MIDIS: www.bfu.gob.pe

Colocar tu número de DNI.

Haz lo mismo con la fecha de emisión de tu DNI.

Dale clic al captcha que aparece en la parte inferior.

Clic en consultar y listo, ya podrás saber si eres beneficiario

Bono Universal BFU - Ingresa tu número de DNI, tu fecha de emisión de DNI y dale click a "No soy robot".

