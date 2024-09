Con el objetivo de fomentar el deporte y estrechar vínculos deportivos, Tres Cruces organizó la Copa Los Más Bravos, donde los equipos compiten por la suma de $1,000 dólares. Este sábado 24 de agosto, los ocho conjuntos que quedan en la competencia lucharán para superar los cuartos de final y tratar de llegar a la gran final. El evento se realizará en el Sport Point de Surco desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) y promete ser espectacular de inicio a fin. A continuación, te contamos cómo son las llaves y los horarios de los partidos.

La Copa consta de tres campeonatos relámpagos de futbol 6 y en cada uno participarán 8 equipos. Los dos primeros puestos de cada torneo participarán por cervezas y un espacio en el evento final, que se desarrolla hoy. El premio que recibirá el equipo que salga campeón es el siguiente: 1 copa, 10 medallas y 10 six packs TC LIGHT, 10 six packs TC LAGER, 10 six packs TC PUM PUM (30 six packs). Será entregado el mismo día.

Según la información publicada en la web oficial del campeonato, este sábado el evento contará con una barra con cervezas para el público en general. También habrá una barbería gratis y una zona donde se podrá jugar con playstation. También podrán jugar fulbito de mano, encesta el balón y, finalmente, habrá foodtruck (camión de comida). Sin duda, será una noche inolvidable para los asistentes.

Es importante mencionar que Sport Point se encuentra ubicado en la avenida El Polo 925, en el distrito de Surco. De acuerdo con la programación, el evento iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que los partidos de fútbol recién iniciarán a las 6:00 de la tarde. Cada encuentro tiene una duración de 20 minutos. Se jugarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final este mismo día. Se espera que el duelo definitorio sea a las 8:55 p.m.

Este sábado 24 de agosto se jugará la final de la Copa Tres Cruces. (Foto: Tres Cruces)

Cuartos de final de la Copa Tres Cruces

Chorrillos City vs. Villa Los Heraldos - 6:00 p.m. a 6:20 p.m.

Amauta FC vs. Toque Fino FCA 13 - 6:25 p.m. a 6:45 p.m.

El Once LC vs. The Azes FC - 6:50 p.m. a 7:10 p.m.

Boca Calle vs. Purito La Era - 7:15 p.m. a 7:35 p.m.

Semifinales de la Copa Tres Cruces

Por confirmar

Final de la Copa Tres Cruces

Por confirmar

Las llaves de la Copa Tres Cruces. (Foto: Tres Cruces)





