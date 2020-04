El coronavirus en Argentina sigue avanzando y llevándose vidas a su paso. Según los reportes del Ministerio de Salud de la Nación, hasta hoy, 30 de abril por la mañana, hay 4.127 casos confirmados y 207 muertes en todo el territorio argentino por coronavirus (COVID-19). Pero la situación no queda ahí. Ya que, el Gobierno se ha visto en medio de una controversia por la situación que se vive en las cárceles del país, donde los presos piden liberación por temor a contagiarse. Ante esto, el presidente Alberto Fernández continúa tomando medidas necesarias para controlar la epidemia. Sigue todas las incidencias en los siguientes párrafos.

Coronavirus en Argentina, jueves 30 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, miércoles 29 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Un bebé de once meses que llegó a una consulta médica en el Sanatorio del Oeste de la localidad bonaerense de Ituzaingó con un cuadro febril, dio positivo por COVID-19. Lo llamativo del caso es que su mamá no está infectada.

Coronavirus Argentina | El menor presenta síntomas leves y ahora las autoridades sanitarias buscan determinar de qué modo se contagió, por lo que investigan a su entorno familiar. Todas las personas que tuvieron contacto con el bebé en las últimas dos semanas están sometidas a chequeos.

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández negó este miércoles que su gobierno prepare “una salida masiva de detenidos” y salió al cruce por el beneficio de las prisiones domiciliarias que otorgó la Justicia ante el avance del coronavirus: “La solución del problema está en manos de los tribunales”.

Coronavirus Argentina | De acuerdo a un estudio de investigadores de la Singapure University of Technology an Design (SUTD), en la Argentina la pandemia estaría en un 97% controlada recién al 30 de junio y casi en su totalidad a mitad de julio. Según el modelo matemático de dichos científicos Argentina sería uno de los últimos países de la región en tener controlado al coronavirus.

Coronavirus Argentina | El Gobierno espera para abril una inflación por debajo del 1,5%. En línea con las proyecciones de las consultoras privadas, el equipo económico cree que los congelamientos de precios en alimentos y bebidas dieron resultado, sumado al no movimiento de las tarifas y del precio del combustible. Asimismo, los economistas advierten sobre el escenario inflacionario que puede abrirse luego de la post cuarentena.

Coronavirus Argentina | Después de que dos presos se contagiaran de coronavirus en el penal de Villa Devoto y de la protesta en ese centro carcelario, el presidente Alberto Fernández respaldó las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de infecciones de esa enfermedad. Dijo que la cárcel es “un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad” y que en los penales “hay gente con factores de riesgo, debilitada”.

Coronavirus Argentina | El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, evaluó como posibilidad el regreso de los niños y adolescentes a las clases presenciales por “regiones” a medida que se flexibilice la cuarentena, pero advirtió que esa alternativa no se aplicará “en el corto plazo”.

Coronavirus Argentina | “El regreso a las clases es una decisión federal. Tenemos que analizar la situación epidemiológica para definirlo. Puede llegar a haber una mirada global que, no en el corto plazo, en alguna región de nuestro país, pueda ser posible el regreso a las aulas”, consideró el funcionario, al cumplirse 41 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Coronavirus Argentina | Además, el número de muertes también ascendió a 207.

Coronavirus Argentina | Según reportes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 124 nuevos casos y diez muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados ascendió a 4.127, de las cuales 1162 personas ya fueron dadas de alta.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

