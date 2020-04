El coronavirus en Argentina continúa su avance. Hasta HOY, sábado 18 de abril, se reportó 2.669 casos de pacientes que dieron positivo al COVID-19, así como también hubo 124 fallecimientos a causa de esta enfermedad que está azotando el mundo. El país argentino se encuentra en el puesto 53 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 639.813, España 177.789, Italia 165.155, Francia 147.863, Alemania 135.089, Reino Unido 98.476, China 84.489, Irán 76.389, Turquía 69.392, Bélgica 33.573.

Es necesario resaltar que las cifras aumentan con el paso del tiempo, en algunos países en mayor cantidad que en otros. Por ello, el presidente Alberto Fernández y su Gobierno continúan tomando medidas drásticas con el objetivo de evitar que continúe la propagación en el país. En la siguiente nota te daremos el minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo EN VIVO Y EN DIRECTO en la nación argentina.

Coronavirus en Argentina, sábado 18 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Al inicio de este sábado 18 de abril, según cifras oficiales del Gobierno, se han reportado 2.669 casos confirmados y 127 muertes a causa del COVID-19.

Coronavirus en Argentina, viernes 17 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Hasta el momento, se han registrado 30 casos positivos entre miembros de las Fuerzas Armadas (8) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (22), según informe de medios locales.

El Gobierno decretó que si bien dejará a disposición de cada provincia para abrir, hay algunos rubros que la Casa Rosada ya dio luz verde para que se implementen en todo el país: va a habilitar la venta online y las consultas médicas y odontológicas.

Coronavirus Argentina | Un tribunal oral de La Plata rechazó hoy otorgarles prisión domiciliaria a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez y la cinematográfica fuga de una cárcel de fines del 2015, luego de que solicitaran salir de la cárcel ante el riesgo de contraer coronavirus, informaron fuentes judiciales.

Coronavirus Argentina | La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, señaló que desde la llegada de la pandemia a la Argentina, 374 trabajadores de la salud resultaron infectados con coronavirus, e incluso tres de ellos perdieron la vida en las provincias de La Rioja, Chaco y Río Negro.

Coronavirus Argentina | En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación informó esta mañana que en las últimas 24 horas se registraron 89 contagios y el total de infectados en todo el país ascendió a 2.669.

Coronavirus Argentina | Este viernes dos pacientes murieron este viernes por coronavirus y el número de víctimas fatales en la Argentina suman 124. Se trata de una paciente de 64 años que estaba internada en el Hospital de Fátima, en la provincia de La Rioja, y un hombre de 62 años que se encontraba en terapia intensiva en el Hospital del Carmen, en Mendoza.

Coronavirus Argentina | Lamentablemente, se reportaron 21 feminicidios desde el inicio de la cuarentena. Ante esta situación, colectivos feministas han solicitado al Gobierno establecer el estado de emergencia por violencia de género en el país.

Coronavirus Argentina | Buenos días, según cifras oficiales del Gobierno, se han reportado 2.669 casos confirmados y 122 muertes a causa del COVID-19.

¿Se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último viernes que la cuarentena total se extendió hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Sin embargo, este jueves hubo una reunión entre el mandatario y el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la extensión de la cuarentena en el país preventivo y obligatorio.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

