Ir al gimnasio es algo que no se puede hacer en tiempos de cuarentena por coronavirus. Debido a ello, muchas personas deciden entrenar en su casa, aunque no siempre es muy cómodo. Precisamente un hombre de Bolton, Inglaterra, se animó a levantar pesas en la sala de su vivienda y acabó olvidando un importante detalle que puso en riesgo su vida. La escena no tardó en volverse viral en Facebook.

Resulta que el sujeto, a manera de no descuidar su físico durante el periodo de aislamiento social obligatorio por COVID-19, realiza ejercicios en su hogar y siempre los graba para después ver su progreso.

Un día como cualquiera se animó a hacer levantamiento de pesas. Para que su espalda pudiera apoyarse, utilizó una silla y una pequeña mesa como soporte, y luego procedió con la rutina, tal y como vemos en el clip viral de Facebook.

Todo marchaba bien; sin embargo, debido a su peso y a los constantes movimientos, la silla y la pequeña mesa se separaron, ocasionando que el hombre perdiera el equilibrio y cayera estrepitosamente al suelo.

La grabación nos permite ver que el sujeto acabó con las piernas por encima de la cabeza. Para muchos usuarios de Facebook, que viven en Estados Unidos, México y España, él tuvo mucha suerte, pues pudo morir a causa de una fractura de cuello o un fuerte golpe, ya sea por el impacto con el suelo o con las mismas pesas. Afortunadamente, ninguna de esas situaciones se produjo y todo acabó en una anécdota registrada en video.

