El coronavirus en Argentina sigue rompiendo récords y causa temor y tristeza en la población. El último lunes, se batió una nueva marca de casos confirmados por coronavirus. Según el Ministerio de Salud de la Nación, el país ‘che’ sumó 258 casos en las últimas 24 horas, por lo que la cifra ascendió a 6.278 casos al cierre lunes 11 de mayo. En tanto, se han registrado 314 muertes a causa del COVID-19. Ante esa situación, el presidente de la República, Alberto Fernández, decidió extender la cuarentena hasta el próximo 24 de mayo, con algunas flexibilidades, mientras más pruebas se tomen en todo el país. la provincia de Buenos Aires es la más afectada, pues tiene el mayor número de contagios.

En Depor.com te mostraremos todas las incidencias y el minuto a minuto de este nuevo día de batalla que planteará el país contra la enfermedad que puso en jaque al mundo y lo detuvo por varios meses, ocasionando muertes y muchos desempleos.

Coronavirus en Argentina, lunes 11 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 244 nuevos casos de coronavirus y 9 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

Coronavirus Argentina | De esta manera, el total de contagiados llegó a 6278 y el número de víctimas fatales a 314, según el reciente boletín epidemiológico de la autoridad sanitaria nacional.

Coronavirus Argentina | “Del total de esos casos, 932 (14,8%) son importados, 2.802 (44,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.835 (29,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica”, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Coronavirus Argentina | En esta nueva etapa de flexibilización del aislamiento producto de la pandemia de coronavirus​, volverán las fotomultas por exceso de velocidad en los Accesos Norte y Oeste. Desde el gobierno bonaerense indicaron que la medida responde al aumento en la circulación de autos.

Coronavirus Argentina | La decisión, según las autoridades, fue tomada con el objetivo de resguardar la salud de los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Coronavirus Argentina | Lionel Messi, a través de la Fundación Messi, se sumó a la Campaña de Recaudación “Juntos por la Salud Argentina” impulsada por la Fundación Garrahan, para la compra de insumos de protección destinados a los profesionales de la salud y equipamiento para hacer frente a la pandemia.

Coronavirus Argentina | A través de la donación de 500 mil euros, la Fundación Garrahan concretó, en una primera etapa, la entrega a diferentes instituciones del país.

Coronavirus Argentina | Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, confirmó el lunes la reapertura gradual de la economía en la provincia de bonaerense aunque advirtió que ya nada será como hasta el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus era una pandemia.

Coronavirus Argentina | El gobernador aclaró que el transporte público continuará siendo exclusivamente para los trabajadores considerados esenciales por el Estado mientras que las empresas que reabran deberán hacerse responsable del traslado de sus empleados a sus lugares de trabajo.

Coronavirus Argentina | Ayer domingo, dos personas más fallecieron a causa del coronavirus en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y se contabilizaron 97 nuevos casos positivos. De esta forma son 8 las muertes y 616 casos en total en todas las villas porteñas, donde la curva de contagio sigue creciendo y el avance del virus preocupa cada vez más a las autoridades locales y nacionales.

Coronavirus Argentina | Según las últimas cifras dadas por el Ministerio de Salud de la Nación, el número de casos confirmados por coronavirus en el territorio argentino ascendió a 6.034, de las cuales 1.757 ya fueron dadas de alta.

Coronavirus Argentina | Cabe resaltar que ayer, domingo 10 de mayo, se registró 258 nuevos casos en 24 horas, una cifra récord desde que inició la epidemia en el país de Diego Maradona.

Coronavirus Argentina | Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación también informó el fallecimiento de cinco personas más a causa de esta enfermedad que está azotando al mundo, por lo que la cifra de decesos aumentó a 305.

Coronavirus Argentina | Según explicaron, se trata de cuatro hombres, tres de 87, 74 y 66 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 50 años, de la Ciudad de Buenos Aires; y una mujer, de 90 años, también porteña.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, domingo 10 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | A través de un comunicado titulado “Protocolo y Recomendaciones para el uso responsable del transporte público”, se dieron a conocer las nuevas directivas en base a la situación del país, tras los anuncios realizados por Alberto Fernández el viernes pasado. Estos son algunos:

Coronavirus Argentina | Se recomienda utilizar el transporte público únicamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando.

Coronavirus Argentina | El uso del barbijo casero, o tapaboca, es obligatorio en transporte público de jurisdicción nacional.

Coronavirus Argentina | En caso de ser usuario frecuente de tren, se recomienda respetar un metro y medio de distancia entre pasajeros en andenes y molinetes. En caso de que las formaciones estén en su máximo de capacidad habilitada, se recomienda sustituirlo por el uso de colectivos.

Coronavirus Argentina | Más de 200 mil pymes que aún no tienen créditos vigentes podrán a partir de este lunes acceder a un préstamo con tasa subsidiada del 24%, según lo estableció el Banco Central.

Coronavirus Argentina | Según fuentes de la autoridad monetaria esa es la cantidad de pequeñas y medianas compañías que están en condiciones de solicitar estos créditos de la línea PyME Plus, con mínimos requisitos.

Coronavirus Argentina | Uno de los médicos infectólogos que asesora al Gobierno en el combate contra el coronavirus dijo que “nadie es pro cuarentena” y se definió como “anti muerte”. Pedro Cahn consideró que el aislamiento “le complicó la vida a todos”, pero que es una medida clave para reducir los contagios.

Coronavirus Argentina | A contramano de lo que opinó el sábado Alberto Fernández, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, planteó que no se debería volver a jugar al fútbol “hasta no tener la seguridad absoluta” de que no habrá contagios de coronavirus y agregó que “arriesgar una fecha es imposible”.

Coronavirus Argentina | Desde este martes volverán a funcionar en Capital Federal locales como librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. Las compras serán por terminación de DNI, los días pares e impares de acuerdo a la terminación del documento.

Coronavirus Argentina | Esta mañana, el Gobierno Nacional comunicó el parte de situación del COVID-19 en Argentina. Los principales datos, son los 5776 casos confirmados y 300 muertos. Mientras que 160 personas están internadas en terapia intensiva.

Coronavirus Argentina | Por otro lado, ya recibieron el alta otros 29 pacientes y son 1757 los recuperados por coronavirus, informó el ministerio de Salud en el reporte diario.

Coronavirus Argentina | Por último, durante el reporte diario de las autoridades del Ministerio de Salud, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que representa el 29% del total en ese distrito.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, sábado 9 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Luego de que este viernes venciera el período original para la aceptación del canje de deuda, el presidente Alberto Fernández anunció que el plazo para presentar contraofertas se extenderá hasta el lunes 11 de mayo.

Coronavirus Argentina | “La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir. Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir” , escribió el mandatario a través de Twitter.

Coronavirus Argentina | En el marco de los anuncios para una nueva etapa de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández se refirió a la economía y adelantó que se estudian medidas para “agilizar” el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y reveló que, en la medida de lo posible, el Gobierno tomará medidas para que las empresas no despidan personal.

Coronavirus Argentina | “El Gobierno pretende llevar la ayuda a donde sea necesaria", aseguró el mandatario y adelantó que estudia de qué manera “agilizar” el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, de 10 mil pesos, que fue otorgado a más de 8 millones de personas.

Coronavirus Argentina | Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 8 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 51 y 68 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 91 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y cinco mujeres, dos de 83 y 81 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y tres de 98, 89 y 84 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Hay 293 fallecidos en total.

Coronavirus Argentina | El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció varias medidas para seguir luchando contra el coronavirus y una de ellas está focalizada en la movilización de los vecinos a la hora de realizar compras.

Coronavirus Argentina | Según explicó, en las próximas horas difundirán una lista de más de 100 calles que serán transformadas en peatonales para que se evite un tránsito más intenso en las veredas. “Tenemos que lograr que haya más distancia entre la gente”, explicó el funcionario.

Coronavirus Argentina | Según los datos mencionados ayer por el presidente Alberto Fernández, en el territorio argentino hay 5.611 casos confirmados y 285 muertes a causa del nuevo coronavirus.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, viernes 8 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Mediante una conferencia de prensa, el presidente de la República decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 24 de mayo.

Coronavirus Argentina | El ministro de Educación, Nicolás Trotta, descartó la posibilidad que se pueda volver a clases con normalidad este año, ya que hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus las escuelas y universidades no reabrirán sus puertas.

Coronavirus Argentina | “no van a poder volver todos los estudiantes con normalidad hasta que no se encuentre una vacuna al coronavirus”, señaló Trotta, ministro de Educación.

Coronavirus Argentina | La Cámara del Crimen porteña rechazó este viernes un planteo que había hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra un amparo motorizado por la agrupación Usina de Justicia que, en nombre de víctimas de delitos, reclamó la inconstitucionalidad de una acordada del tribunal de Casación Nacional contra libertades y prisiones domiciliarias en el marco del coronavirus.

Coronavirus Argentina | A partir del lunes 11 de mayo comenzará a regir en la ciudad de Buenos Aires un nueva fase de la cuarentena: los negocios de “cercanía” podrán abrir sus puertas y los ciudadanos estarían habilitados a realizar una salida recreativa de una hora los sábados y domingos.

Coronavirus Argentina | Según medios locales, el presidente Alberto Fernández anunciaría este viernes a las 8 p.m. (hora argentina) la nueva fase de la cuarentena que tendrá tres ejes claves: apertura de comercios de cercanía en la Ciudad; reactivación paulatina de la industria en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de salidas recreativas de una hora los fines de semana.

Coronavirus Argentina | De cara a la extensión de la cuarentena, con mayor flexibilización, el gobierno nacional autorizó a los padres que tengan hijos o hijas, de hasta 12 años, a cargo, a realizar las compras acompañados por ellos. Podrán ir a los comercios de cercanía “habilitados para funcionar” durante el aislamiento.

Coronavirus Argentina | La medida se publicó en el Boletín Oficial este viernes, a través de la Resolución 262/2020 del Ministerio de Desarrollo Social.

Coronavirus Argentina | Por otro lado, del total de contagios, 1.659 son las personas recuperadas, mientras que 3.427 continúan con la infección en curso.

Coronavirus Argentina | Los fallecidos son dos mujeres, una de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires; otra de 89 años, residente en Ciudad de Buenos Aires; y un hombre de 59 años, también en la Ciudad.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes por la mañana que se mantuvo estable el número de nuevos casos de coronavirus en 5.371, en tanto se registraron tres nuevas muertes, siendo el total de 285 los fallecidos por COVID-19 en el país.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

