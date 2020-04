Al término del día de ayer, lunes 13 de abril, en todo el territorio argentino se reportó 2.277 y 98 fallecimientos a causa de la nueva enfermedad que está azotando a todo el mundo: coronavirus. Por ello, el presidente Alberto Fernández y su Gobierno continúan tomando medidas drásticas con el objetivo de evitar que continúe la propagación en el país. Cabe resaltar que, las cifras oficiales son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como también por las autoridades competentes. De todas maneras, los casos siguen avanzando. En la siguiente nota te daremos el minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo EN VIVO Y EN DIRECTO en la nación argentina.

Coronavirus en Argentina, martes 14 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Conoce las nuevas y últimas medidas tomadas por el Gobierno argentino para paliar la crisis del coronavirus en el territorio nacional.

¿Se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último viernes que la cuarentena total se extendió hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Sin embargo, este jueves hubo una reunión entre el mandatario y el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la extensión de la cuarentena en el país preventivo y obligatorio.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cusco: Policía juega con perrito callejero tras alimentarlo en plena cuarentena