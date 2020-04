Las cifras siguen en aumento. El coronavirus en Argentina sigue cobrando la vida de más argentinos en todo el territorio, aunque con mayor incidencia en la provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández ha cerrado sus fronteras y mantiene a su población bajo cuarentena hasta el 27 de abril, fecha en la que se estima que se vuelvan a las actividades, pero algunos rubros. Mientras los negocios siguen en para, el Gobierno ha habilitado la entrega de un bono de 10 mil pesos argentinos a las familias en situación de vulnerabilidad. Conoce todos los detalles de cómo avanza el COVID-19 en este país.

Coronavirus en Argentina, miércoles 22 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina caerá este año 6,5% por las consecuencias que generará en la economía local la pandemia de coronavirus COVID-19, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Coronavirus en Argentina, martes 21 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Las medidas del gobierno para proteger el empleo en la pandemia vienen frenando el aumento de los despidos. A pesar de la complicadísima situación que genera la cuarentena, no hay un tendal de casos, asegura el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Coronavirus Argentina | Una mujer de 43 años que reside en el barrio porteño Padre Carlos Mugica de la zona de Retiro dio positivo de coronavirus y es “el primer y único caso de Covid-19 en el Barrio 31”, según informó hoy el ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

Coronavirus Argentina | El Estado abonará parte de los sueldos de empleados de empresas del sector privado en crisis a causa de la parálisis económica por la pandemia de coronavirus.

Coronavirus Argentina | 150 presos protestan en los techos de una cárcel y piden “libertad” para “no morir” en prisión, a causa del coronavirus. Los internos exigen medidas de alivio para de evitar el ingreso de la enfermedad en los penales, donde hay superpoblación de presos.

Coronavirus Argentina | El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, afirmó que “ los gobernadores están de acuerdo con mantener la cuarentena ” más allá del domingo 26, cuando vence el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional.

Coronavirus Argentina | El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, distribuyó insumos en hospitales que no son acordes a las medidas indispensables de seguridad para evitar los contagios por coronavirus , según denunciaron médicos de varios hospitales de la provincia.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que son 145 los pacientes fallecidos por coronavirus desde la llegada de la pandemia al país y reiteró que las excepciones al aislamiento social obligatorio.

Coronavirus Argentina | La cantidad de personas fallecidas a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia en Argentina llega a 145 y el total de contagios asciende hasta el momento a 3.031.

Coronavirus Argentina | Los referentes de las principales cámaras empresarias de los combustibles y desde el sector gremial adelantaron este martes que no habrá una baja en el precio de las naftas en Argentina pese al desplome del precio del petróleo.

¿Se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último viernes que la cuarentena total se extendió hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Sin embargo, este jueves hubo una reunión entre el mandatario y el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la extensión de la cuarentena en el país preventivo y obligatorio.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.