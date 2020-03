Ningún país de Europa se salva. Bélgica pasó de tener 400 infectados cuando decretaron el cierre de locales comerciales a tener 6,235 casos confirmados de coronavirus, en menos de dos semanas. Esto ha llevado que la gente guarde estricta cuarentena y que, incluso, sus parques luzcan impedidos de recibir a las personas, tal y como se ve en Bruselas.

En la capital de Bélgica, las autoridades han colocado cintas policiales en las bancas para evitar que los pobladores se sienten y -de portar el virus- contaminen el lugar. Esto pudo verse en una foto subida a las redes sociales, donde también se aprecia lo vacío que luce el lugar.

“La epidemia está aún en fase ascendente en Bélgica, no hemos llegado aún al pico”, sostuvo en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el Covid-19, Emmanuel André. EL científico también detalló que se incrementó en un día el número de muertos en 42 personas, sumando un total de 220 decesos.

Y es que, el aumento de casos en Bélgica se ha contado por cientos, lo que llevó a que el Parlamento de ese país le otorgue facultades especiales a la Primera Ministra de ese país, Sophie Wilmès, en una sesión en la que solo fueron los representantes de los partidos, para evitar el contagio.

Bruselas, su capital, concentra alrededor de dos tercios de su población de origen extranjero, por lo que es un foco de posibles brotes masivos de contagio de coronavirus, ante la constante salida y llegada de residentes foráneos. Esto acentuó la decisión del confinamiento obligatorio a partir del 18 de marzo.

Desde ese día, la policía de ese país tomó medidas para asegurar que el confinamiento se siga de manera “estricta” y que la población limita sus desplazamientos a razones urgentes como ir a tiendas de alimentación, farmacias, entidades bancarias, correos o a repostar.

“Son decisiones muy difíciles que no se han tomado a la ligera sino porque la situación nos obliga”, sostuvo la Primera Ministra. No obstante, ha dado carta libre para que las personas puedan realizar actividades físicas al aire libre, como la marcha, salir a correr, montar en bicicleta pero no acompañados por otras personas que no vivan bajo el mismo techo.

