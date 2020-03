La expansión del coronavirus en todo el planeta ha llevado a expertos a analizar el daño, no solo social en la población, sino también económico y cultural. En ese sentido, el fundado de Microsoft sostuvo que para frenar drásticamente el Covid-19 era necesario un tiempo más prolongado de cuarentena.

En el evento Ask Me Anything, el ex SEO de Microsoft precisó que “si un país hace un buen trabajo con las pruebas del virus y la curentena, entonces dentro de 6-10 semanas deberían haber muy pocos casos y podríamos reabir”.

Pero no fue de lo único que habló. Respecto a una posible vacuna, lamentó que, pese a los esfuerzos de su equipo y de los científicos detrás de esto, aún no hay fecha de entrega. “Las primeras vacunas que recibamos irán a trabajadores de la salud y trabajadores críticos. Esto podría suceder antes de 18 meses si todo va bien, pero estamos teniendo cuidado de no prometerlo cuando no estamos seguros. El trabajo va a toda velocidad”, agregó.

Duro golpe a la economía mundial

Bill Gates no ve un futuro prometedor a corto plazo en la economía mundial; sin embargo, espera que esta se reactive con fuerza cuando culmine este periodo de cuarentena. “El impacto económico de la cuarentena será grande, pero si se hace bien (incluida la parte de prueba que sigo mencionando), eventualmente podemos volver a abrir”, dijo a Ask Me Anything.

El empresario renunció este viernes a la junta directiva de Microsoft para dedicarse a su trabajo filantrópico. La Fundación Bill y Melinda Gates ha proporcionado hasta US$100 millones para ayudar a combatir de manera global el Covid-19.

