“La necedad es la madre de todos los males”, reza un proverbio popular que en estas crisis toma forma y peso. La necedad puede llevarte al hundimiento, y es el panorama más previsible para mandatarios como Jair Bolsonaro.

Una de las últimas ‘perlas’ del mandamás brasileño fue no solo minimizar el alcance de la pandemia del coronavirus en su territorio, sino afirmar que sus conciudadanos son ‘inmunes’ al contagio pues son capaces de “bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada”.

“Creo que no va a llegar a ese punto (de números de contagio que suceden en Estados Unidos, donde tampoco se tomaron las previsiones necesarias). El brasileño tiene que ser estudiado. Él no se contagia. Le puede ver saltar a una alcantarilla, bucear, ¿verdad? Y nunca le pasa nada. Yo creo que hay mucha gente que ya se ha contagiado en Brasil y ya tienen los anticuerpos que ayudan a que no siga proliferando”, aseguró.

Y es que Bolsonaro sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre decretar el aislamiento social obligatorio a todo el país, así como recomendaciones de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

Fase crítica

Las autoridades sanitarias del país han buscado no ser pesimistas ante el posible panorama de esta pandemia sobre su territorio, pero alertaron de que los próximos “30 días van a ser muy difíciles”, pues “probablemente” el país se encuentra en “una fase crítica” de la pandemia.

Hasta el momento, se han oficializado la muerte de 77 personas en el territorio brasileño, habiendo 2.985 casos de personas infectadas y seis recuperados.

