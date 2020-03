Dicen que cuando no aprendes de la historia, puedes sufrir de tu propia desidia. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, demoró en tomar medidas de aislamiento cuando aumentaba descontroladamente el número de contagios en su país, y terminó sumándose a ese escalofriante número.

Este viernes, el líder británico comunicó vía Twitter que sintió levemente las señales que confirman que adquirió el virus, esto apenas dos días después de que el príncipe Carlos diera positivo.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Estoy trabajando desde casa, autoaislado, que es lo correcto. Pero sepan que gracias a la tecnología puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus”, dijo en un video que adjuntó a su publicación.

Más gente de su gabinete

Solo minutos después de que el primer ministro anunciara su positivo, Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, también anunció que contrajo la enfermedad. "He dado positivo. Afortunadamente mis síntomas son leves y estoy trabajando desde casa y autoaislándome”, contó a través de Twitter.

El Reino Unido acumula 11.816 casos positivos de COVID-19, y ya es el noveno país con mayor cantidad de infectados. Con 580 muertes confirmadas, es el séptimo país en cantidad de decesos.

