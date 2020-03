“El brasileño tiene que ser estudiado. Él no se contagia. Le puede ver saltar a una alcantarilla, bucear, ¿verdad? Y nunca le pasa nada”, había dicho el mandatario brasileño tan solo un día antes, minimizando una vez más el alcance que ya ha tenido el coronavirus en el mundo y en su propio país, uno de los más afectados de la región.

Jair Bolsonaro hasta proliferó una serie de insultos contra los periodistas que lo acompañaban y tomaban precauciones de distancia con el mandatario, quien se especuló podría haber contraído el virus.

24 horas después, el discurso de uno de los mandatarios que sigue renuente a tomar medidas en todo el país como la cuarentena, dio un mensaje aún más alarmista asegurando que muchos sufrirán del contagio por el covid-19.

“¿Van a morir algunos? Van a morir, oye, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad. No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60,000 muertes de tráfico al año, ¿verdad?”, expresó el presidente, quien comparó la pandemia del nuevo coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito.

La preocupación de Bolsonaro va más que todo por la cantidad de contagiados que han aumentado en Sao Paulo, uno de los estados más afectados hasta el momento con el brote.

“En Río de Janeiro, hasta los datos del jueves había nueve muertos, y 58 en Sao Paulo. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra muy grande para San Pablo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de San Pablo, sobre todo por las medidas que tomó el Gobernador”, declaró Bolsonaro en una entrevista telefónica en el canal Band TV.

Brasil, por población y extensión, es uno de los países más afectados de la región -y que podría seguir aumentando considerablemente los números-, sumando ya hasta el momento 92 fallecidos y 3.417 infectados .

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

El video muestra en 3D cómo afecta el Covid-19 en los pulmones. (27/03/2020)