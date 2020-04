Desde que se inició el brote, en Wuhan, una ciudad de China, y saltó a la mayor cantidad de países en el mundo, las teorías “conspirativas” acerca del origen del COVID-19 han ido en aumento. Algunos creen que fue algo natural, una mutación de un virus animal al humano. Otros afirman que fue adrede.

Ante esto, las redes sociales son la mejor plataforma para crear desinformación, confusión y generar pánico con informaciones no verificadas.

Es así que en los últimos días viene circulando un vídeo que pertenece a un medio italiano que, en 2015, emitió un reportaje científico señalando de un nuevo coronavirus. Y que este habría sido creado en laboratorios chinos.

Increible video del origen del Corona Virus. Investigación RAI TV Italiana Publica. 2015. Parte 1. pic.twitter.com/3aCrudlXZe — Christian Martin (@askomartin) April 1, 2020

¿Cómo así? Según señala un reportaje en el canal italiano “RAI”, un grupo de investigadores chinos insertaron una proteína procedente de murciélagos al virus del SARS provocando una pulmonía en ratones, la misma que podría afectar a los seres humanos. “Está confinado en un laboratorio, obvio, y sirve solo de estudio, pero ¿vale la pena correr el riesgo que supone crear una amenaza solo para poder examinarla?”, se pregunta el periodista que dirige en noticiero.

Esta información primero se volvió viral en Italia, país que presenta el índice más alto de muertos por coronavirus (más de 10 mil). Tanto así fue el impacto que, Matteo Salvini, exministro del interior, compartió un tuit en el que afirmaba lo mismo que el medio había emitido en 2015. Luego, Christian Martin, reconocido periodista de Fox Sports que radica en Inglaterra, subió a su Twitter el vídeo señalando lo mismo.

Matteo Salvini, exministros de Italia, compartió el vídeo en su Twitter.

Cabe resaltar que el video original es verdadero y fue emitido por la cadena italiana “RAI” el 16 de noviembre de 2015 en el programa TGR Leonardo. Pero, ¿este virus es el causante de la enfermedad que mantiene al mundo en pánico?

La respuesta es no. El propio director del diario regional “RAI”, Alessandro Casarin, explicó a “Corriere” que el informe del 2015 “fue tomado de una publicación de la revista Nature”, pero que “hace solo tres días la misma revista aclaró que el virus mencionado no tiene relación con el actual”.

Si bien es cierto, los científicos del mundo aún no conocen a ciencia cierta la procedencia del virus, han afirmado que este no fue creado en un laboratorios. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tanto este virus como la enfermedad que causa no habían sido conocidos antes.

