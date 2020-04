El coronavirus en Colombia avanza, pero la situación está que se complica con 3.977 contagiados y 189 muertes en todo el país. Minuto a minuto por Depor.com. La primera contagiada por COVID-19, que se hallaba en Cartagena, logró recuperarse, pero los infectados no dejan de aumentar. Sigue las últimas medidas del Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país, además del aislamiento social, se ha destinado un fondo económico para ayudar a las familias en situación vulnerable.

Coronavirus en Colombia, lunes 20 de abril: minuto a minuto

Buenos días: Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, martes 21 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | La alcaldesa Claudia López confirma que con el IDRD y Cultura en Bogotá organizarán un protocolo para organizar espacios para hacer deporte sin aglomeraciones

Coronavirus Colombia | La Alcaldía de Cali realiza la entrega a 1.000 ciudadanos bonos de 80.000 pesos para poder afrontar la crisis por COVID-19

Coronavirus Colombia | Cuando el Gobierno garantiza el 90% de la deuda ‘no hay pretexto’ para no irrigar los créditos, dice el Presidente Duque frente a ayudas a las Mipyme.

Coronavirus Colombia | El presidente de Colombia, Iván Duque, descartó el martes la posibilidad de reanudar a puerta cerrada la liga de fútbol profesional como lo solicitaron los dirigentes de ese deporte porque no existe un protocolo que garantice la salud de los jugadores.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de la Salud colombiano informó que los contagiados son 3.977 de los cuales han fallecido 189. Bogotá tiene 1.682 infectados.

Coronavirus Colombia | Colombia declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo y suspendió todos los eventos públicos masivos como parte de su estrategia para frenar la expansión del COVID-19, que ha dejado hasta ahora casi 4.000 personas contagiadas y 189 muertas.

Coronavirus Colombia | El déficit comercial de Colombia se disparó un 29,7% interanual en febrero a 755,5 millones de dólares por una caída de las exportaciones un mes antes de la llegada del coronavirus al país, informó el martes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Coronavirus Colombia | Ante la pandemia, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento económico para este año a una contracción de 1,6%, desde una meta original de expansión de 3,7%, una estimación optimista frente a la caída de 2,4% que pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Coronavirus Colombia | El presidente colombiano Iván Duque señaló que con su equipo sanitario, económico y social evaluará esta semana si se amplían las excepciones para varios sectores económicos, luego de que la víspera anunciara que la cuarentena obligatoria que estaba prevista hasta el 27 de abril se extenderá hasta el 11 de mayo.

Coronavirus Colombia | La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) presentaron este lunes al Gobierno un “protocolo de salubridad para la reactivación del fútbol profesional” a puerta cerrada ante la pandemia del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Ante la situación que vive Colombia por el COVID-19, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, pidió al presidente del país, Iván Duque, establecer “políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional”.

Coronavirus Colombia | La escasez de ayudas para los más afectados por la cuarentena decretada por el Gobierno colombiano para combatir el coronavirus provocó este lunes disturbios en varias regiones del país, donde ciudadanos bloquearon carreteras y saquearon negocios.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

