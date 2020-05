El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas. Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. El coronavirus en Colombia sigue cobrando víctimas mortales día a día. Asimismo, existen otras 2825 personas que ya están recuperadas.

A día de hoy jueves 14 de mayo se reportaron 12,272 casos confirmados de COVID-19 y una cifra de 493 muertes en todo el país. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena. Revisa el minuto a minuto por Depor.com.

Coronavirus en Colombia, jueves 14 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, miércoles 13 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | “No podemos tener un policía detrás de cada persona”: gobernadora sobre casos de indisciplina social. La mandataria hace un llamado ante aumento de casos. Asegura que en el Atlántico se están realizando alrededor de 400 pruebas diarias.

Coronavirus Colombia | Hospital Julio Méndez de Santa Marta tiene 14 abogados y más administrativos que médicos. EL HERALDO conoció la Resolución 2304 del 11 de mayo de 2020 de la Supersalud, en la que se advierte que solo el 5% del personal de salud es de planta y que les deben tres meses de sueldo.

Coronavirus Colombia | Bebé de siete meses que falleció por COVID-19 habría ingresado por un cuadro diarreico. El secretario de Salud, Luis Fábregas, dijo que se realizó el cerco epidemiológico a los miembros de la familia y se les practicaron las muestras para determinar su condición de salud.

Coronavirus Colombia | Hospitales de La Guajira reciben dotación de Acnur. En Maicao se dotaron 25 unidades de refugio. Los hospitales de Riohacha y San Juan del Cesar recibieron equipos biomédicos.

Coronavirus Colombia | Fiestas sexuales en plena cuarentena alertan a las autoridades. En al menos cuatro ciudades del país se han registrado este tipo de encuentros que, según las autoridades, podrían ser focos de propagación del coronavirus. En San Andrés buscan relación entre una fiesta sexual y 15 nuevos infectados con COVID-19.

Coronavirus Colombia | El hacinamiento ha sido un problema crónico del sistema carcelario colombiano, que tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a cerca de 124.000 en las 132 cárceles del país. El Gobierno de Iván Duque decidió enviar a prisión domiciliaria a 4.000 de los presos más vulnerables al coronavirus, pero la medida ha sido ampliamente criticada por insuficiente.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de las TIC creó el programa ‘Última Milla’ el cual buscará conectar 500 mil hogares colombianos de los estratos 1 y 2.

Coronavirus Colombia | El Gobierno nacional subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin ánimo de lucro, que hayan visto reducido sus ingresos en al menos un 20% y que soliciten este aporte.

Coronavirus Colombia | La Alcaldía de Popayán está realizando la entrega de bonos de alimentos por 100.000 pesos para las familias más vulnerables.

Coronavirus Colombia | Jalón de orejas al Gobierno por “precarias condiciones de los trabajadores de la salud”. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado al Estado para que dote de elementos de bioseguridad al personal que enfrenta la COVID-19 en el país.

Coronavirus Colombia | Gobierno militarizará Leticia para controlar la frontera con Brasil. El alcalde de Leticia, Jorge Mendoza, le dijo a EL HERALDO que la ciudad será militarizada para controlar el paso en la frontera.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.