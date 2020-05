El Bono Familiar Universal ya está casi listo. Tras semanas de haber sido anunciado, la RENIEC ya tendría casi lista la plataforma para que las familias que no fueron incluidas en los padrones de los subsidios entregados anteriormente, puedan solicitar ser tomadas en cuenta. De este modo, el Gobierno espera poder llegara a cada uno de los hogares que ha sido duramente golpeado por la crisis que ha generado el coronavirus en Perú. La entrega del Bono de 760 soles se tiene prevista para la próxima semana y será a través de los canales que emplea el Bono ‘Yo me quedo en casa’. De este modo, el Estado lograría ayudar a cerca de 6.8 millones de hogares en todo el país, que se quedaron sin ingresos fijos con la llegada de la pandemia.

El viceministro de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacio, indicó para RPP que a “la próxima semana las personas deberán estar cobrando el Bono Universal” de los 760 soles (en una sola armada). Las familias que accederán a este monto deberán a la plataforma que alista la RENIEC.

¿Debo inscribirme en la plataforma de Reniec para cobrarlo?

Según informó la ministra Ariela Luna, no es necesario inscribirse ni empadronarse en ninguna plataforma para acceder al Bono Familiar Universal. Sin embargo, si no formas parte del padrón por algún motivo que desconoces, pero tus condiciones socioeconómicas requieren de ayuda, la web tendrá una opción para inscribirte. El Midis se encargará de corroborar tu información y procederá a incluirte en el padrón, o negarte esa opción.

"Estamos probando la plataforma a nivel informático con @reniecdigital solo para las familias que no han podido acceder a ningún bono, a modo de declaración jurada con datos verdaderos, porque si ponen datos falsos pueden ser acusados de falsedad genérica", precisó Balbuena. — MIDIS (@MidisPeru) May 11, 2020

¿Quiénes acceden al Bono Universal del 760 soles?

El artículo 2 de la norma precisa el otorgamiento de subsidio monetario excepcional y por única vez de 760 soles, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

b. Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Son hogares beneficiarios los que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional para Medidas Covid-19 en el Marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no vayan a recibir el bono “Yo me quedo en casa”, el bono rural y el bono independiente.

Se exceptúa, igualmente, a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para más información puede entrar aquí.

¿Cuándo saldrá la plataforma virtual vía Reniec para las familias en pobreza y extrema pobreza?

Según el informativo del MIDIS del día 08 de mayo, la Viceministra de prestaciones sociales del Midis, Patricia Balbuena indicó que: “Reniec está proyectando ya, poner a disposición esta plataforma en los próximos días. Esperamos que sea domingo o lunes de la próxima semana. Hay personas que comentan que no se les dio ningún bono (Bono 380, Bono independiente, Bono Rural), pero soy vulnerable porque he perdido el empleo. Este registro en el Bono universal va a permitir que podamos empadronar y poder validar esta información”.

¿Cuál es la fecha de emisión de mi DNI? (Foto: Reniec)

¿Qué datos debo ingresar en la nueva plataforma?

Patricia Balbuena manifestó que el portal web que alista RENIEC será muy sencillo de navegar y también intuitivo, a fin de que se pueda ingresar los datos necesarios con mucha facilidad. La información entregada será contrastada de manera automática, ya que en este momento no se puede realizar un censo para conocer los detalles de cada hogar. Entre los datos a entregar están los nombres, apellidos, DNI, situación familiar, situación laboral y más, todos ellos como si fuera una declaración jurada.

¿Qué es una declaración jurada?

Una declaración jurada es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario.

¿Qué pasos debo seguir para cobrar el subsidio?

A través de un video, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social da a conocer los pasos y detalles a tener en cuenta, para saber si se está en el padrón de beneficiarios de alguno de estos bonos. Es importante tener tu DNI y tu teléfono móvil a la mano, ya que con ambos podrás registrar tus datos en la web yomequedoencasa.pe y así verificar si podrás cobrar el subsidio de 760 soles. Estos son los pasos a seguir:

Primero: Colocar el número de DNI de la persona beneficiada, más la fecha de emisión del documento de identidad que la pueda encontrar en la parte superior derecha. Además, se debe hacer click en el código capcha.

Segundo: Una vez abierta la nueva ventana luego de seguir los pasos del primer punto, se mostrarán las 4 opciones de cómo la persona beneficiada puede cobrar su bono económico.

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación .

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

