Coronavirus Ecuador con todas las incidencias al último minuto en todo el país, especialmente en Guayaquil. Este jueves 2 de abril, el territorio ecuatoriano terminó con 2.758 casos por el Covid-19, así como con 98 muertos a cuestas. Depor te cuenta todos los detalles sobre el nuevo mensaje del presidente Lenín Moreno, quien en la previa ha decretado “Estado de Excepción” en todo el país norteño. Comienza a haber más preocupación en el país del norte, en donde la ciudad de Guayaquil es la más golpeada con esta enfermedad. Los cadáveres han dado la vuelta al mundo y la situación ya es caótica.

Ecuador con coronavirus, jueves 2 de marzo: minuto a minuto

Coronavirus Ecuador | Al cierre del miércoles 1 de abril, el país informa que hay 2.758 confirmados de Covid-19 y 98 muertes.

Coronavirus Ecuador | La provincia de Guayas tiene 1.941 casos, seguida por la de Pichincha con 248 casos, por la de Los Ríos (100), Azuay (94), Manabí (56), El Oro (52), Cañar (49), y Santa Elena (con 30), mientras que el resto de provincias registran menos contagiados.

¡Buenos días! Iniciamos la mejor transmisión de lo que es el martes 31 de marzo con relación al avance del coronavirus en Ecuador.

¿Cómo es el toque de queda en Ecuador por el coronavirus?

Toque de queda nacional por 15 horas diarias. Cierre de fronteras (menos para comercio), suspensión de vuelos. Restricción vehicular y confinamiento obligatorio. Suspensión de clases y del trabajo presencial.

Se acoge al período de gracia otorgado por el FMI, al que pidió asistencia. Ayudas de unos 60 dólares por dos meses para 400.000 familias de comerciantes ambulantes y agricultores, y préstamos de hasta 2.500 dólares con plazo de gracia y bajo interés.

Coronavirus en Ecuador: Lenín Moreno tilda de “terroristas” a los que no cumplen las medidas por Covid-19

“He dispuesto que se apliquen multas, sanciones y prisión a los infractores. Es un delito. Es terrorismo. Una o muchas vidas se van a perder por ese acto suyo de irresponsabilidad”, expresó Moreno en una cadena de radio y televisión.

La mayoría de infractores (342) están en la costera provincia de Guayas (suroeste), la más golpeada por el coronavirus. Le siguen Manabí y Los Ríos con 102 y 95 sancionados, respectivamente.

“¡Qué falta de conciencia! Más de mil infractores en pleno estado de emergencia”, lamentó el gobernante.

Coronavirus en Ecuador: ¿qué es el Estado de Excepción?

Frente a la pandemia, el gobierno mantiene el estado de excepción, emergencia sanitaria, suspensión del trabajo presencial y las clases, confinamiento de personas, restricción vehicular, cierre de fronteras y prohibición de todos los vuelos.

Desde que el 29 de febrero fue declarada la presencia de la Covid-19 en Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, se han registrado hasta el jueves 1.211 casos -entre ellos 28 muertos- en casi todas las 24 provincias.

El Estado de Excepción, en derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.

Coronavirus Ecuador: ¿qué hacer si tienes Covid-19?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus Ecuador: ¿cómo se transmite el nuevo Covid-19?

El nuevo Covid-19, originalmente, puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

Coronavirus Ecuador: ¿puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la Covid-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

Coronavirus Ecuador: ¿cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

Coronavirus Ecuador ¿qué cuidados debe seguir un enfermo de Covid-19?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

Coronavirus Ecuador: ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la Covid-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El Covid-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.