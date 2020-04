El coronavirus en Argentina sigue avanzando y a su paso continúa afectando a los ciudadanos. Según cifras oficiales provistas por el Ministerio de Salud, hasta hoy domingo 26 de abril por la mañana, en el país argentino hay 3780 personas infectadas con COVID-19, 185 muertos y 1030 recuperados. Por ello, el presidente Alberto Fernández extenderá hasta el 10 de mayo, con el objetivo de parar los contagios en todo el territorio. Aunque esta vez tendrá diferencias en distintas regiones donde no circule el virus. Sigue minuto a minuto todos los incidentes y noticias sobre el nuevo COVID-19 en Argentina.

Coronavirus en Argentina, domingo 26 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en el territorio argentino.

Coronavirus en Argentina, sábado 25 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena a causa del coronavirus hasta el 10 de mayo, que desde ahora será “focalizada” mientras se analiza exceptuar nuevas actividades regionales.

Coronavirus Argentina | “Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, dijo.

Coronavirus Argentina | “Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, añadió.

Coronavirus Argentina | “Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, explicó en otro momento.

Coronavirus Argentina | “Vamos a autorizar a que cualquier persona pueda salir hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. No salir a correr, a andar en bicicleta ni hacer actividad física. Salir a caminar una hora diariamente. Con barbijo, manteniendo la distancia social e higienizándose cuando vuelva a casa", finalizó.

Coronavirus Argentina | El Gobierno les prohibirá a las compañías aéreas vender pasajes de manera anticipada al exterior y deberán estar debidamente autorizadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para comercializar vuelos de cabotaje.

Coronavirus Argentina | En lo que va del día se confirmaron cuatro muertes por coronavirus en Argentina y el total de fallecidos asciende a 180. Dos casos se registraron en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y el restante en La Rioja.

Coronavirus Argentina | Un bebé de seis meses que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño dio positivo de coronavirus en el Hospital Garrahan, donde ingresó por guardia y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad.

Coronavirus Argentina | Este sábado, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, fue claro: “Para que haya fútbol con público falta mucho”. “Estamos evaluando un protocolo para que los equipos puedan volver a entrenar. Hablé con el Presidente de La Liga de España y evalúan testear a los jugadores una vez cada tres días. Eso acá no podemos hacerlo. Pero nosotros tenemos la determinación de que lo antes posible se pueda volver a las prácticas”, añadió.

Coronavirus Argentina | El Gobierno se prepara para poner en marcha una nueva fase de la cuarentena tras obtener este viernes el respaldo político de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, en una reunión que se llevó a cabo a través de una videoconferencia. De esta forma, el presidente Alberto Fernández anunciará el sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener la expansión del coronavirus en la Argentina se extenderá por dos semanas más, hasta el 10 de mayo, con permisos y restricciones diferentes en cada provincia.

Coronavirus Argentina | El Comité de Expertos que asesora al Gobierno le dijo al Presidente que mantener la cuarentena en la Ciudad, el conurbano y otras grandes urbes afectadas, como Resistencia, Chaco, es la única manera de continuar con el “aplanamiento” de la curva.

Coronavirus Argentina | Así, a partir del lunes el sector de la construcción privada se reactivará en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, La Pampa y Jujuy.

Coronavirus Argentina | Por su parte, los abogados, contadores y todo aquel que tenga título habilitante está autorizado a trabajar en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy. En Tucumán se exceptuó a personal afectado a diversas actividades y servicios como el cobro de impuestos, entre otras áreas.

Coronavirus Argentina | Por otra parte, 172 fueron los nuevos casos que se registraron en el último día, sin cambios respecto al viernes: el número de infectados se mantiene en 3607. De ese total, hasta el momento fueron dadas de alta 1030 personas (839 definitivas y 191 transitorias).

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado por la mañana tres nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Así, el total de víctimas fatales asciende a 179.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

