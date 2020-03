“Estamos en guerra con un virus”, sostuvo este jueves el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Asimismo, advirtió que de no controlar la propagación del Covid-19 traería consecuencias catastróficas, como la muerte de millones de víctimas.

El diplomático portugués instó a la responsabilidad y solidaridad internacional, para evitar que “millones de personas” mueran a causa del coronavirus. En ese sentido, precisó que las medidas de seguridad son necesarias para controlar la crisis. “Se ha demostrado que el virus se puede contener. Tiene que contenerse”, dijo Guterres en conferencia de prensa virtual.

“Las actuales respuestas a nivel nacional no van a responder a la escala global y a la complejidad de la crisis. Este es un momento que exige acción política coordinada, decisiva e innovadora por parte de las mayores economías”, mencionó, sin antes recalcar que las naciones más pobres serán las más afectadas, sino se actúa rápido.

El Secretario General de la ONU sostuvo que no se había vivido esto esto en los 75 años de creación de este organismo. “Estamos en una situación sin precedentes y las reglas normales no sirven. No podemos acudir a las herramientas habituales en unos tiempos tan inusuales. La creatividad de la respuesta debe ser igual a la naturaleza única de la crisis”, agregó.

Coronavirus en el Perú y el Mundo

En Perú se registró un total de 234 infectados, de los cuales, ya se reportó el primer fallecido, un varón de 78 años. Esta fue la primera víctima mortal del coronavirus en el país, que se une a la larga lista de decesos en el mundo.

Hasta el 18 de marzo, de llegó a un total de 8,733 muertes, de las cuales 3,405 son de Italia, país donde más muertes se ha registrado, incluso más que en China.

