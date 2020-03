Coronavirus en Perú, martes 24 de Marzo: 416 casos de contagio y 7 fallecidos

13:08 horas | Las conclusiones tras el Consejo de Estado, según Martín Vizcarra | Dado que el Congreso nuevo recién está instalado y en proceso de formar las comisiones de trabajo, no podemos esperar que se concluya esa formación. Hemos quedado en que mañana, que tenemos Consejo de Ministros, veremos en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con celeridad. Pedimos que la Contraloría General pueda hacer un control concurrente de los trabajos y decisiones que estamos tomando en este periodo. Hacer un tratamiento de la situación de vulnerabilidad en los penales. La presidenta del Tribunal Constitucional ha hecho sugerencias que estamos implementando. Hemos transferido al Ministerio de Justicia 10 millones de soles para que mejore la situación de los penales. El COVID-19 ha matado a 7 peruanos, y en algunos casos no ha estado claro el procedimiento para dar el tratamiento correspondiente. Estamos haciendo un protocolo para solucionar eso.

13:05 horas | Víctor Zamora, ministro de Salud: “Tenemos alto grado de incertidumbre, poca información. Estamos conociendo esta enfermedad, y estamos aprendiendo de las mejores prácticas de otros países, de académicos y de nuestra experiencia. Tenemos un equipo de expertos que trabajan constantemente. Sobre la base de estas conversaciones con altos niveles de incertidumbre, hemos proyectado cómo se comportaría la epidemia. Una de esas proyecciones fue: ¿qué pasa si no hacemos nada? Calculamos que íbamos 40 millones de personas infectadas y 140 mil hospitalizaciones. Teníamos que prepararnos con todas las armas tecnológicas y tener todos los productos en el Perú. Dadas las medidas que hemos tomado, la epidemia no tiene ese comportamiento. Tenemos pocos casos infectados y pocos hospitalizados. Seguimos utilizando la prueba molecular, que es la más potente. Estamos comprando cerca de 300 mil de esas pruebas. Si la epidemia tiene otro comportamiento y la población no guarda la cuarentena, tenemos que utilizar otros mecanismos".