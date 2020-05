El coronavirus en México sigue causando estragos. Al inicio del domingo 31 de mayo, el país tiene más de 84,627 casos confirmados y al menos 9,415 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio. Aquí te contamos qué nuevas medidas tomará AMLO hoy, y también actualizaremos las cifras oficiales del COVID-19 en el país azteca. No te pierdas todas las noticias a detalle. Estas son las cifras oficiales que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se estima que el número real de infectados es mucho mayor. Minuto a minuto por Depor.com.

Coronavirus en México, domingo 31 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, sábado 30 de mayo:

Coronavirus México | Mexicali, capital del estado mexicano Baja California, tiene el tercer número más alto de casos confirmados de COVID en México, mientras sus principales hospitales se mantienen ocupados a un 80% de su capacidad, según muestran datos de la Secretaría de Salud estatal.

Coronavirus México | Las autoridades de México han dicho que los trabajadores de salud representan al menos una quinta parte de los casos de coronavirus en todo el país.

Coronavirus México | México reporta 371 decesos relacionados con la epidemia del coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 9,415, en momentos en que el Gobierno se prepara para levantar algunas restricciones impuestas durante dos meses en el país para contener la propagación del virus.

Coronavirus México | México se prepara para regresar paulatinamente el lunes a las actividades después de diez semanas de cuarentena, pero en la práctica sólo el estado de Zacatecas, en el centro del país, podrá hacerlo porque el resto sigue en “semáforo rojo”, es decir, que debe mantener el aislamiento social.

Coronavirus México | El gobierno de México repatrió a casi 5.000 migrantes centroamericanos indocumentados en los dos últimos meses, informó el viernes en un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM).

Coronavirus en México, viernes 29 de mayo:

Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes que retomará sus giras nacionales con un viaje por carretera de casi 20 horas hasta la turística Cancún (sureste), parte del reinicio de actividades del país tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Coronavirus México | López Obrador es blanco de críticas de la oposición por su estrategia frente a la crisis y por haber mantenido su agenda pública, con besos y abrazos a simpatizantes, cuando el país ya registraba casos del nuevo coronavirus, aunque luego la suspendió.

Coronavirus México | El nuevo coronavirus ha provocado al menos 362.028 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este viernes a las 19H00 GMT.

Coronavirus México | México entrará el lunes a una “nueva normalidad” que implica reactivar varios sectores económicos sensibles, dijo el viernes el Gobierno, mientras casi todo el país sigue en luz roja de alerta máxima por la pandemia del coronavirus y en general no remiten las tasas de contagios, hospitalizaciones y muertes.

Coronavirus México | El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que aunque las medidas de distanciamiento social en la zona más afectada por el virus, la capital, permitieron reducir en un 81% los contagios y estos han empezado a descender, en el resto de México no se ha llegado ni siquiera al pico máximo.

Coronavirus México | La pandemia de COVID-19 les cortó las alas a las aerolíneas de América Latina, que tardarán hasta tres años en recuperarse plenamente y urgen ayuda gubernamental para su necesaria reinvención.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO

COVIC-19 en Perú: 19 intervenidos en fiesta de playa en Ancón dan positivo por coronavirus (Video: Latina Noticias)