El coronavirus viene azotando a casi todos los países del mundo. En algunas naciones el impacto es mayor que en otros. Lamentablemente, el COVID-19 en México creció de manera impresionante y continúa causando víctimas mortales. Con 6.297 casos confirmados y 486 defunciones -según informes oficiales emitidos ayer, 17 de abril, por la noche- México es el país latinoamericano con la más alta tasa de mortalidad por el COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto a pesar de las medidas tomadas por el gobierno de turno para hacerle frente a esta enfermedad que puso en jaque al mundo. En la siguiente nota te traemos todas las incidencias EN VIVO y en DIRECTO.

Coronavirus en México, sábado 18 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, viernes 17 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | La Bolsa Mexicana de Valores registró este viernes una ganancia de 2,91 % en su principal indicador por un mayor apetito de riesgo y optimismo ante el anuncio de la próxima reactivación de la economía en EE.UU. tras la pandemia de COVID-19.

Coronavirus México | México recibe equipo médico comprado en China, pero López Obrador anunció por la tarde que Estados Unidos está dispuesto a venderle ventiladores. Según dijo en Twitter, Donald Trump lo llamó y le dijo que podría disponer de mil de estos equipos para finales de abril.

Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso insiste en la reducción de gastos, pagó más de 21 millones de dólares para comprar un estadio de béisbol en Hermosillo, estado de Sonora.

Coronavirus México | Ciudad de México presenta protocolo ante fallecimientos por COVID-19. Las autoridades de la capital mexicana detallaron los lineamientos que deberán cumplir las alcaldías a la hora de manejar las muertes por el nuevo coronavirus.

Coronavirus México | En medio de la pandemia por coronavirus, crecen los decomisos de droga en la frontera México-EEUU. Varios kilos incautados de drogas sintéticas esta semana son señal de que el narco no entiende de confinamientos.

Coronavirus México | Cecilia Romo, grave por coronavirus. Está grave. De acuerdo con diversos medios de espectáculos, la actriz mexicana se encuentra grave debido a que contrajo COVID-19 . La hija de la actriz reveló que el estado de salud de su madre se agravó tras estar 16 días en el hospital.

Coronavirus México | Cristian Castro envía emotivo mensaje a personal médico que lucha contra coronavirus. El cantante sorprendió a sus seguidores con emotivo mensaje dedicado a médicos y enfermeros que luchan día a día por combatir el COVID-19

Coronavirus México | Los usuarios del metro de la Ciudad de México dieron este viernes bastante seguimiento a la obligación de llevar cubrebocas o mascarillas con la finalidad de evitar contagios por coronavirus.

Coronavirus México | La necesidad de personal sanitario en México es tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes a médicos y enfermeras de 60 a 65 años que “voluntariamente quieran ayudar” que se inscriban para trabajar durante un mes en hospitales donde no se tratan casos del nuevo coronavirus.

Coronavirus México | México presentó en las Naciones Unidas una iniciativa de resolución ante la Asamblea General para garantizar el acceso a medicinas, vacunas -cuando estén disponibles- y equipos médicos para combatir la pandemia de COVID-19. La iniciativa fue copatrocinada por 159 países, dijo Juan Ramón de la Fuente, representante mexicano ante la ONU.

Coronavirus México | “La agricultura no puede parar” ante coronavirus, expresó México en reunión de la FAO. “El abasto de alimentos muchas veces se da por hecho, pero viene del esfuerzo de agricultores, campesinos y ganaderos que no han bajado los brazos, aunque todo ellos están expuestos al virus porque la agricultura no puede parar” , declaró el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos.

Coronavirus México | Liberan de forma anticipada a 78 internos de penales en CDMX por emergencia de coronavirus. Para su liberación se tomó en cuenta edad, padecimientos crónicos o tipo de delito.

Coronavirus México | México decidió extender el aislamiento social por el coronavirus hasta el 30 de mayo. En algunos municipios las medidas preventivas se flexibilizarán.

Coronavirus México | Alejandrina Guzmán tuvo un gran gesto con las personas que necesitan ayuda durante esta pandemia del coronavirus. Hija de ‘El Chapo’ reparte tapabocas y canastas de comida con la cara de su padre.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Chiclayo: Reclusos se amotinan en penal de Picsi por COVID-19. (Video: Sandro Chambergo)