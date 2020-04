En el Perú, cerca del 73% de trabajadores son independientes o informales. Lenin Tarrillo y Luis Mori pertenecen a ese pequeño porcentaje (27%) de laboradores que se encuentran en planilla con todos los beneficios de ley: seguro, CTS, gratificación, utilidades, etcétera. No son amigos de infancia, ni excompañeros de Universidad. De hecho, ni siquiera se conocen personalmente, sino de manera virtual. En medio de esta tempestad que vive el mundo por el coronavirus, algo los unió, más allá de su pasión por la ingeniería informática.

-"¿Aló?, Luis, hola, disculpa que te llame a esta hora (11 p.m.). Mira, estuve chequeando y veo que ya han salido varias iniciativas de mapas del coronavirus y estoy seguro que muy pronto el Gobierno sacará algo oficial -luego, el Minsa dio a conocer la app ‘Perú en tus manos’-. ¿Qué te parece si le damos vuelta a esto?"

-"¿Cómo así, explícame?"

-"Quisiera que Mapa19.pe no sea una web que se centre en conocer las zonas infectadas del Perú, sino una herramienta que sirva para localizar a las familias más vulnerables y contactarlas con peruanos que quieran ayudar".

La charla duró unos cuantos minutos. No se necesitaba más tiempo. Luis entendió a la perfección y trabajó durante la noche el nuevo proyecto. “Al día siguiente me mostró algo avanzado y en tres días lanzamos la primera versión”, señala ahora Lenin. Así nación -o se reconvirtió- Mapa19.pe, el portal que ha servido como herramienta para ayudar a familiar vulnerables en plena cuarentena por el coronavirus. “Un 10% de las familias que se han registrado sí reciben algún tipo de ayuda, que mayormente es económica. Se les transfiere montos que van desde 80 a 150 soles”, añade feliz de lo que está logrando. Claro, esto tampoco hubiera sido realidad si su esposa, Sissy Ortiz, abogada de profesión, no lo hubiese incentivado.

Marbeana llegó hace unos meses al Perú desde Venezuela por la crisis social que se vive en el país llanero. Lo hizo junto con sus pequeños hijos y su esposo, que sufre de psoriasis. Las medidas tomadas por el Gobierno han afectado considerablemente su situación económica y volviendo a su familia más vulnerable que antes.

Como un golpe de suerte, Marbeana se enteró de Mapa19.pe. “Una señorita, que es presidenta de una Asociación de Psoriasis, me comentó. Ella, un ángel que me envió Dios, me comentó sobre esta web y me registré. Al principio tenía miedo porque hay muchas personas que se quiere aprovechar de la necesidad y ofrecen ayuda a cambio de otras cosas”, cuenta antes de afirmar que ya recibió apoyo económico: “no lo podía creer, era como un milagro. Compré alimentos y los compartí con algunas familias cercanas que conozco porque la están pasando igual o peor que nosotros. Pero tengo fe de que saldremos de esta”. Quien menos tiene, es quien más da.

Un llamado al Gobierno

Mapa19.pe ya está en marcha y está beneficiando a familias que la están pasando mal en estos momentos. Sin embargo, la web, que se creó con fondos propios, y más allá de tener una carga considerable de usuarios (cerca de 2 mil personas ingresan al día), no es con fines lucrativos. “La web tiene algunas fallas, pero lo estamos solucionando en el camino”, asegura Lenin, quien además cuenta con cinco voluntarios que no dudaron ni un segundo en poner su granito de arena: Sandra Vílchez, Diana Egoavil, Angela Guerrero y Glen Cárdenas. Siete personas desde sus casas trabajando por un bien común. Siete guerreros que también están en la lucha contra el coronavirus. Porque, sí, el virus no solo afectó la salud, sino también la economía de muchas familias. Y le ‘guerra’ es por todos los sectores.

“Estamos buscando los medios para que el Gobierno sepa de este proyecto o algunas empresas nos auspicien con herramientas. Pero nuestro interés es que el Gobierno conozca Mapa19.pe. Si desean tomarlo y hacerse dueños, no tenemos problemas. Si desean integrarse brindándonos datos de la Reniec para validar los casos que se registran en la web, sería mejor. No tenemos ningún interés comercial, solo queremos ayudar”, asegura Lenin.

Mapa19.pe: pasos para ayudar o recibir ayuda

Si usted, estimado lector, es parte de ese grupo afortunado que puede trabajar desde casa y quiere poner su granito de arena y ser solidarios con familias que necesitan ayuda, lo primero que tiene que hacer es ingresar en el buscador de Google a Mapa19.pe.

Posteriormente, le cargará un mapa en el que tendrá varias opciones. En la parte de arriba, usted puede buscar la zona más cercana a donde se encuentra y verificar si algún vecino o conocido está en situación vulnerable.

Foto: Captura.

En el mapa también aparecerán corazones de dos colores: verde y rojo. Los de color verde son las personas que ya recibieron algún tipo de ayuda, los rojos están a la espera.

Si le da clic en el corazón rojo, le saldrá un breve resumen del motivo por el cual la persona solicita el apoyo. Además, hay una opción llamada “quiero ayudar”. Esta opción le dará los datos del solicitante y un formulario que podrá llenar una vez que haya otorgado su ayuda. Esto último sirve para que el corazón cambie de color rojo a verde y otra familia tenga la posibilidad de ser beneficiada.

Foto: Captura.

Por último, si usted necesita ayuda o conoce a alguna familia que esté en dicha condición, en el inicio hay una opción llamada “Solicitar ayudar”, en la que deberá llenar los datos que le pide para registrarse o registrar a otra persona.

Foto: Captura.