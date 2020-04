Sectores vulnerables podrán pagar sus recibos de luz hasta en 2 años

Además de las medidas económicas y facilidades para dar liquidez a las familias, el Gobierno, a través de un Decreto de Urgencia, otorgó facilidades para el pago de los recibos de electricidad y gas natural a las familias en situación de vulnerabilidad. Los recibos de telefonía, cable e internet también se regirán bajo esta normativa.

De acuerdo al documento aprobado por el Ejecutivo, da facilidades para que los consumos de luz y gas realizados durante el estado de emergencia se puedan pagar hasta en 24 meses. El fraccionamiento de la deuda podrá realizarse hasta 30 días hábiles posteriores a la culminación de la cuarentena, según la norma publicada en El Peruano.

“Las compañías no podrán aplicar intereses moratorios, cargos fijos por mora o cualquier otro concepto vinculado al no pago de los recibos fraccionados”, señala.

En el caso puntual de la electricidad, el cargo mensual no debe superar los 100 Kilowatts hora (KwH). También los que reciben el servicio de los sistemas eléctricos rurales no convencionales, abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo. Mientras que los usuarios que tengan el servicio de gas natural, su consumo mensual no deberá pasar los 20 M3/mes.

Telefonía, cable e internet

Respecto a los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, los recibos emitidos durante el estado de emergencia por parte del sector más vulnerable, serán prorrateados hasta en doce meses.

“Entiéndase como servicios públicos de telecomunicaciones a los servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet fijo y móvil y distribución de radiodifusión por cable [televisión de paga] contratados de manera individual o empaquetada. En el caso del servicio de distribución de radiodifusión por cable solo comprende al plan mínimo que ofrece cada empresa prestadora”, precisó el decreto.

Cabe señalar que quienes accedan a este beneficio, por indicación de cada operador, pasarán a tener un paquete menor al que contrató y será notificado a Osiptel. Este cambio se mantendrá hasta que el cliente decida migrar nuevamente al servicio deseado.

