Desde que comenzó la expansión del brote del coronavirus, millones de personas buscaron la forma de conseguir los recursos más básicos para aislarse del mundo como podían. Pero hubo otros que no tuvieron problemas para hacerlo, como el rey de Tailandia.

Maha Vajiralongkorn, más conocido como Rama X, también mostró preocupación por el brote del covid-19 en el mundo y no encontró mejor forma que aislarse en los Alpes al sur de Alemania. Reservó completo el Grand Hotel Sonnenbichl, en el resort alpino alemán de Garmisch-Partenkirchen.

Todo bien, hasta ahí, pero él fue más allá. Como suelen haber hecho todos en el mundo, el rey decidió irse con toda su familia. ¿Algo raro? No, claro, si es que no contabilizamos que su familia consta de 20 concubinas. Pero no solo eso, sino que además decenas de sirvientes.

Indignación total

La noticia no fue bien recibida por sus ciudadanos, a quienes no les gustó para nada la idea de que su mandatario se dé un lujo de esa forma mientras muchos no saben cómo vivirán estos días de aislamiento social.

Y, a pesar de que poco pueden hacer porque la ley del país impone penas de hasta 15 años de prisión para quien critique o insulte al monarca, se creó un hashtag #porquénecesitamosunrey que se volvió tendencia con más de 1 millones de tuits en las últimas 24 horas.

Hasta este lunes, Tailandia sumaba 1524 infectados por el Covid-19 y 5 muertos.

¿Cuántos contagiados hay en el mundo?

Hasta el momento, la curva sigue creciendo en el resto del mundo, llegando a cifras que pocos expertos esperaban en este tiempo: más de 757.000 casos y más de 36.000 muertos en 192 países. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos con poco más de 144 mil.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus, Colombia: el video viral del Covid-19, la bañan y limpian en las calles