Acciones extraordinarias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a conocer las medidas económicas y sociales que asumirá su gobierno, ante la pantemia del nuevo coronavirus. Entre las más importantes, destaca la paralización de los trabajos en todo el país, sin que ello afecte el salario de sus contratados.

De acuerdo al último mensaje dado por el mandatario ruso, la próxima semana no será laborable en todo el país, para que se guarde la cuarentena. Pese a esto, Putin aseguró que los salarios no se verán afectados por esta para; además, garantizó que las instituciones de soporte vital, como el transporte, el Gobierno, las instituciones médicas, seguirán funcionando.

“Estas vacaciones se proporcionan para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad”, indicó Putin en su mensaje a Rusia. “Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país […] por favor, no piensen: ‘Esto no me afectará’. Puede afectarnos a todos”, reiteró.

Asimismo, el gobierno hará un subsidio económico, para aliviar el impacto de la cuarentena en sus ciudadanos. A las personas que se encuentran en situación de desempleo, se les dará de 8 mil a 12 mil rublos (de unos 100 dólares a 150); mientras que a las familias con niños se les otorgará un bono 5 mil rublos (unos 65 dólares) durante los próximos 3 meses por cada niño menor de 3 años.

Coronavirus en Rusia

En las últimas 24 horas, Rusia ha registrado 163 nuevos casos confirmados con coronavirus, sumando así un total de 658 contagiados. El Gobierno impuso aislamiento obligatorio bajo observación médica a 112 mil personas, a fin de controlar la propagación, mientras que 29 pacientes ya han sido dados de alta al recuperarse por completo de este virus.

Una de las medidas que ha ayudado a controlar la propagación ha sido el endurecimiento de las sanciones por infringir las medidas impuestas por el Estado. Entre ellas, elevar el monto de las multas a 80 mil rublos a un millón (de unos 1.000 dólares a casi 13.000 dólares), así como penas de hasta tres años en cárcel.

